Orange : partenaire des quatre prochains Tour de France

Orange annonce la reconduction de son partenariat avec A.S.O. (l'organisateur du Tour de France), pour les quatre prochaines éditions de la Grande Boucle.



Voilà déjà 21 ans que Orange conçoit et déploie des dispositifs technologiques de télécommunication sur l'ensemble du parcours, faisant de cette compétition cycliste le 3e événement sportif le plus suivi au monde.



Selon Orange, le passage du Tour dans les villes et villages de France constitue 'une formidable opportunité de développer le numérique et les réseaux dans les territoires.'



En 2021, les cyclistes pédaleront à travers neuf régions et 38 départements de l'Hexagone.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.