Orange : partenaire majeur de l'Esport en Afrique et Moyen-Orient lance la 3ème édition de la compétition Orange Esport Experience

Depuis 2016, Orange est moteur dans l'Esport en organisant des compétitions afin de révéler au monde entier le talent des joueurs d'Afrique et du Moyen-Orient. Orange a ainsi lancé une plateforme digitale exclusivement dédiée au « gaming » : www.esportexperience.orange.com qui réunit aujourd'hui plus de 10 000 joueurs issus de plus de 15 pays.



Tout commence en 2017, en marge de la Coupe d'Afrique des Nations Orange au Gabon, le premier grand événement de l'Esport est organisé et se réplique à l'Africa Games Show à Casablanca la même année. 8 pays Orange participent à ces deux tournois.

En 2018, le Label « Orange Esport Experience » est créé et la 1ère édition de la compétition du même nom est lancée à Dakar. 10 pays Orange y envoient leurs champions.

En 2019, l'Egypte accueille la Coupe d'Afrique des Nations et 10 pays se retrouvent au Caire pour disputer le titre de champion d'Afrique version Esport. En Décembre de la même année, la 2e Edition Orange Esport Experience a lieu à Tunis avec cette fois 11 pays participants.

En 2021, dans un contexte sanitaire particulier, l'événement se décline pour la première fois en 100% digital avec 13 pays.

Pour cette 3ème édition, 11 pays dans lesquels Orange est présent participent à la compétition : Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Egypte, Guinée, Jordanie, Madagascar, Mali, Maroc, République Démocratique du Congo et Sénégal. L'Algérie et le Gabon, qui ne sont pas des pays où Orange est présent, sont également invités.

Une première phase de qualification s'est déroulée entre Mars et Juillet 2021 dans chaque pays afin de déterminer les champions qui représenteront leur pays à la Grande Finale prévue les 28 et 29 Août 2021. Celle-ci sera diffusée exclusivement en ligne sur les plateformes Social Media d'Orange Esport Experience (Facebook et Youtube).

Depuis leur pays, plus de 70 joueurs s'affronteront sur des jeux les plus populaires au monde tels que Street Fighter V, Fortnite, League Of Legend, Call of Duty Mobile etc.

Cet événement démontre qu'en termes de connectivité, les champions Africains ont tout ce qu'il faut pour prendre part aux grandes compétitions internationales en ligne.

Une étude Newzoo (Esport Global Report) publiée en 2018 et relayée par Statista révèle que le chiffre d'affaires du marché de l'Esport mondial était de 906 millions de dollars en 2018, dont 40 % générés par les sponsors. En 2021, ce chiffre d'affaires aurait dépassé le milliard pour atteindre 1,65 milliard de dollars.

L'Esport s'est imposé en tant que première industrie culturelle dans le monde et ce, devant le cinéma et la musique. Le secteur dépasse aujourd'hui le simple divertissement et se professionnalise avec un nombre croissant de joueurs estimé à plus d'un demi-milliard.

Avec un Africain sur deux qui a moins de vingt ans, le continent constitue un important vivier pour l'Esport. Ce secteur est promis à un bel avenir et les différentes données analytiques le présentent comme un fort levier de la transformation digitale puisque l'essentiel de cette activité se déroule en ligne, à l'image de la prochaine finale Orange Esport Experience.

Dans ce contexte, l'accès à l'Internet Haut Débit reste incontournable pour assurer la croissance du secteur. L'Esport peut compter ainsi sur le Très Haut Débit déployé par Orange en Afrique et Moyen Orient pour connaître un bel essor et atteindre les performances qu'on lui prédit.

Orange est présent dans 17 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte plus de 130 millions de clients au 30 juin 2021. Avec 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, Orange MEA est la première zone de croissance du Groupe. Orange Money, son offre de transfert d'argent et de services financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte plus de 50 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.