Orange : plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 21 juin 2022

Données financières EUR USD CA 2022 43 364 M 45 666 M - Résultat net 2022 2 831 M 2 981 M - Dette nette 2022 25 789 M 27 157 M - PER 2022 10,4x Rendement 2022 6,50% Capitalisation 29 326 M 30 883 M - VE / CA 2022 1,27x VE / CA 2023 1,24x Nbr Employés 139 698 Flottant 86,5% Graphique ORANGE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ORANGE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Dernier Cours de Clôture 11,03 € Objectif de cours Moyen 12,42 € Ecart / Objectif Moyen 12,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Christel Heydemann Chief Executive Officer & Director Ramón Fernández EVP-Finance, Performance & Development Jacques Aschenbroich Non-Executive Chairman Michaël Trabbia Executive Vice President-Technology & Innovation Helle Kristoffersen Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ORANGE 17.18% 30 883 VERIZON COMMUNICATIONS -5.64% 205 909 CHINA MOBILE LIMITED 5.66% 134 572 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION 21.56% 100 421 DEUTSCHE TELEKOM AG 13.64% 96 988 CHARTER COMMUNICATIONS, INC. -32.21% 71 035