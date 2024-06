Orange : pour l'inclusion numérique avec Espérance Banlieues

Orange et Espérance Banlieues annoncent leur partenariat pour promouvoir l'inclusion numérique et l'égalité des chances par 'des approches pédagogiques innovantes'.



L'idée est de mettre en place des passerelles entre le monde professionnel et les jeunes d'Espérance Banlieues.



L'Orange Digital Center (ODC) à Saint-Ouen sera au coeur de cette collaboration, offrant des approches pédagogiques comme le fablab pour un apprentissage pratique, des formations, et des rencontres avec des professionnels.



Concrètement, les deux partenaires proposeront 18 demi-journées d'ateliers au cours de l'année scolaire 24/25.



Ces ateliers se concentreront sur l'initiation au numérique ainsi que sur la découverte de la fabrication numérique et des métiers de demain, via le fablab de l'ODC et des témoignages de professionnels.



Eric Mestrallet, Fondateur Délégué d'Espérance Banlieues, se réjouit de ce partenariat, voyant le numérique comme 'un levier d'égalité des chances et un moyen d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeunes'.



