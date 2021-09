Orange : premier opérateur français à inclure AppleCare Services dans son offre d'assurance mobile pour une totale tranquillité d'esprit

Orange enrichit encore son partenariat avec Apple en étant le 1er opérateur mobile en France à intégrer sans aucun surcoût AppleCare Services dans la gamme des Assurances 24h de son courtier Orange Bank. Les clients déjà assurés Assurances 24h et les nouveaux clients souscrivant à partir du 19/08/2021 pourront ainsi bénéficier d'une protection et d'une assistance supplémentaires pour leur iPhone. Déjà plus d'1 million de clients nous ont fait confiance en souscrivant une offre d'assurance mobile afin de bénéficier d'une couverture optimale en cas de vol, casse ou oxydation.

La gamme des Assurances 24h avec AppleCare Services (ACS) : une offre complète et souple

Désormais, tous les clients possédant un iPhone 6s et plus peuvent profiter du programme AppleCare Services avec leur Assurance 24h, sans aucun surcoût. Cela leur permet non seulement de pouvoir bénéficier, en cas de sinistre, d'une réparation réalisée par les experts Apple avec des pièces détachées Apple d'origine, en Apple Store ou en centre de services agrée Apple, en France ou à l'étranger, mais aussi de disposer à tout moment, sans lien avec un sinistre, d'un accompagnement privilégié par un expert Apple(1)pour toute question sur l'utilisation d'iOS, d'iCloud et des applications disponibles sur l'Apple Store, et enfin d'une prise en charge de la batterie de leur iPhone si la charge de ce dernier est inférieure à 80% de sa capacité maximum d'origine.

En cas de sinistre, le client devra déclarer son sinistre sur son espace client orange.fr ou sosh.fr et se laisser guider, ou contacter l'équipe AppleCare Services, en se connectant à getsupport.apple.com ou en appelant le 0805 540 003(2).

Ce programme est activé automatiquement, en complément de tous les avantages dont bénéficient nos clients détenteurs d'une offre de la gamme des Assurances 24h, l'Assurance 24h mobile ou l'Assurance 24h multi-produits :

Une large couverture des causes de sinistres : la casse et l'oxydation, accidentelle, mais aussi par maladresse et négligence, le vol par agression, effraction, introduction clandestine, à la sauvette, et à la tire. Le taux d'acceptation des sinistres est supérieur à 90%.

L'absence de délai de carence et donc une couverture dès le 1er jour

L'absence de franchise

La possibilité de changer de mobile sans avoir à résilier et souscrire une nouvelle assurance , et la possibilité d'adhérer à tout moment à l'assurance aussi bien au moment de l'achat de son mobile qu'à tout moment pour un mobile déjà détenu

La couverture de mobiles achetés ou non chez Orange, neufs ou d'occasion

La couverture de toutes les lignes du foyer et des appareils neufs achetés chez Orange pour une valeur supérieure à 50 € TTC, de moins de 3 ans (tablettes, montres connectées, appareils photos connectés, casques audio, oreillettes, enceintes portables, etc..) si le client adhère à l'Assurance 24h multi-produits

Guillaume de Riberolles, Directeur marketing produits et offres financiers d'Orange déclare :

Afin de continuer à apporter à nos clients iPhone la meilleure expérience en cas de sinistre, nous sommes fiers d'enrichir notre offre grâce à notre partenariat historique avec Apple en leur offrant AppleCare Services

Guillaume de Riberolles

1) Services réservés aux clients Orange ayant adhéré à une Assurance 24h. Les services sont proposés par Orange et ne font pas parti des garanties dont bénéficie l'adhérent au titre de son contrat d'Assurance 24h.

(2) Les lignes sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Numéro accessible depuis une ligne mobile ou fixe. Appel non surtaxé. Coûts de l'appel et d'accès au site internet au prix d'une communication, ou décompté du forfait, selon les conditions tarifaires applicables à l'offre de communications électroniques détenue.

