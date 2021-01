Orange : prend une position de leader entre les États-Unis et l'Europe avec deux câbles sous-marins de nouvelle génération reliant la côte Est à la France

Orange bénéficiera de deux paires de fibre sur les deux systèmes transatlantiques pour une capacité totale de 100 Tbit/s, ce qui représente 15 millions de films HD téléchargés simultanément. Orange est responsable de la partie française de ces deux câbles en tant que « landing party » et opère et assure la maintenance des stations d'atterrissement. Avec l'arrivée d'un nouveau mégacâble près de Bordeaux, la région se transformera en hub numérique international, ce qui favorisera l'implantation de nouveaux datacenters pour soutenir son écosystème numérique.

Jean-Luc Vuillemin, Vice-président exécutif Infrastructures de réseaux et Services internationaux d'Orange , a déclaré : « Dans le contexte de l'explosion du trafic international, de l'arrivée de ces nouvelles générations de câbles sous-marins plus efficaces, et compte tenu des enjeux stratégiques et de souveraineté nationale liée aux câbles sous-marins, Orange continue d'être un acteur majeur du marché mondial. Avec la capacité de ces deux câbles, et une fois leur mise en œuvre terminée, Orange sera en mesure d'offrir les toutes dernières technologies, des routes alternatives et une latence optimale à ses clients. »

Le câble sous-marin AMITIÉ et ses 16 paires de fibre d'une capacité maximale de 23 Tbit/s chacune garantiront la résilience et la continuité du trafic sur cet axe vital et majeur.

L'océan Atlantique est l'un des axes mondiaux les plus empruntés en matière de connectivité, avec plus de 80 % du trafic Internet généré en France en provenance des États-Unis. Le trafic entre l'Amérique du Nord et l'Europe double tous les deux ans en moyenne, avec une hausse sans précédent pendant le premier confinement de la pandémie actuelle de Covid. Cette route est donc stratégique en matière de capacité, pour soutenir la croissance du trafic dans les années à venir.

L'opérateur français fournira des liaisons terrestres pour les deux systèmes depuis la station d'atterrissement vers Bordeaux, puis vers Paris et Lyon d'une part, et offrira de la capacité entre Ashburn, la « Data Center Alley » et Paris d'autre part, en faisant appel aux toutes dernières technologies de transmission optique point à point.

Forte de cette présence accrue sur le front transatlantique, Orange met en place une solution de connectivité mondiale de bout en bout et entièrement sécurisée entre l'Europe et les États-Unis. Grâce à ses paires de fibre optique sur deux systèmes de câbles ultra haute vitesse de nouvelle génération, Orange satisfera les marchés des particuliers, du wholesale et des entreprises en Europe et en Amérique grâce à une solution de connectivité globale France - USA unique à faible latence offrant performance et redondance.

« Orange investit constamment pour offrir une connectivité plus rapide, plus flexible et plus sûre, et ces deux nouveaux câbles nous permettront de nous rapprocher encore plus de nos clients dans un environnement toujours plus consommateur de données », a déclaré Emmanuel Rochas, PDG d'Orange International Carriers. « Orange propose une offre multiservice enrichie à destination des opérateurs et des fournisseurs de contenu afin de mieux soutenir leurs stratégies de développement et d'améliorer ainsi les services proposés aux particuliers et aux entreprises. »

Avec ces deux nouveaux systèmes, l'opérateur français prouve ses compétences et son expertise mondiales en matière de câbles sous-marins. Orange continue d'investir massivement dans des projets de connectivité mondiale afin de garantir et d'améliorer constamment la qualité de service de son réseau mondial avec plus de 40 câbles sous-marins à travers le monde.

Après de récents projets sur le front atlantique et en Méditerranée, l'arrivée de ce nouveau câble place la France au cœur du Hub Européen depuis lequel de nombreux réseaux internationaux rejoignent l'Amérique, mais aussi l'Afrique et l'Asie.

Le réseau mondial d'Orange, qui dessert ses clients dans le monde entier, connecte plus de 300 points de présence via 45 000 km de fibre en Europe, aux États-Unis, en Afrique et en Asie.

Par l'intermédiaire de sa filiale Orange Marine, la société a également accès à une flotte de navires câbliers et de survey et à une expertise mondialement reconnue, la plaçant au cœur du déploiement et de la maintenance de ces connexions indispensables à l'ensemble de ses communications.