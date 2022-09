Orange : raccorde l'Ile d'Aix à la fibre optique par un câble sous-marin

Depuis lundi 19 septembre, les équipes techniques d'Orange et d'Orange Marine ont préparé le chantier et déposé les enrochements des deux sites d'atterrissement du câble à Fouras et l'île d'Aix. En fin de semaine, elles assureront la repose des enrochements et les opérations de branchement technique sur les stations d'atterrissement des deux côtés de ce câble.

Une première phase des travaux a eu lieu en avril sur l'île. Près de 3,4 km de conduites enterrées ont été réalisées, une armoire de rue installée et deux chambres de plage construites à Fouras et sur l'ile.

La dernière phase des travaux consistera en un raccordement du réseau au nouveau câble sous-marin pour déployer en fibre optique les 400 logements de l'Île d'Aix. Sa mise en service est prévue début 2023, date à laquelle les premiers habitants et entreprises de l'île pourront basculer sur une technologie FttH (Fiber to the Home) pour accéder à de meilleurs débits internet, avec l'opérateur de leur choix.

Pour Patricia Goriaux, Directrice Orange Grand Sud-Ouest : « Orange, opérateur leader dans le déploiement de la fibre optique en France mobilise pleinement ses équipes partout sur les territoires pour accélérer la diffusion du Très Haut Débit. Le chantier sur l'île d'Aix est un bel exemple de notre volonté de permettre aux habitants et aux professionnels de profiter en toute confiance de la révolution numérique, avec une qualité de service exemplaire dans tous les lieux qui comptent pour eux. J'en profite également pour souligner l'excellente coopération entre les équipes locales d'Orange, les acteurs publics locaux et les services de l'Etat pour mener ce chantier à bien et préserver l'environnement de ce site classé »

Un chantier respectueux de l'environnement et de la biodiversité de l'île

Pour déployer en fibre optique l'île d'Aix, des études s'étalant sur plusieurs années ont été réalisées par les équipes d'Orange en lien avec la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), la Direction régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et les Architectes et Bâtiments de France (ABF), pour protéger et préserver ce site classé.

Le tracé du câble sous-marin a été étudié pour limiter les incidences sur l'environnement marin et les activités marines du secteur. Le câble passe ainsi au nord de zones conchylicoles.

Conformément à son engagement pris de devenir Net Zéro Carbone en 2040, Orange réduit au maximum son impact sur l'environnement lors de ses interventions.

Le déploiement de la fibre optique dans l'agglomération Rochefort Océan

Orange est un acteur majeur dans le déploiement de la fibre en France. Au 30 juin 2022, Orange a déjà rendu éligible à la fibre plus de 19 millions de logements et locaux en France sur les 30 millions éligibles au total.

Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, Orange déploie progressivement la fibre optique jusque chez l'habitant sur ses fonds propre dans 17 communes1 de l'agglomération de Rochefort Océan, dont l'île d'Aix.

Ce réseau fibre optique construit par Orange est mutualisé. Tous les opérateurs Fournisseurs d'accès internet qui le souhaitent peuvent s'y connecter, et proposer leurs offres internet très haut débit.

Afin de suivre les étapes du déploiement, Orange a mis en ligne sur le site reseaux.orange.fr une carte de couverture indicative.