Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services de télécommunications aux particuliers (77,9%) : prestations de téléphonie mobile (241,9 millions de clients à fin 2022 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (45,4 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (50,1%), Espagne (13%), Europe (17,6%), Afrique et Moyen Orient (19,3%) ; - prestations de services de télécommunications aux entreprises (17,2%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ; - prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,4%) ; - autres (1,5%).

Secteur Services intégrés de télécommunications