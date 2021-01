Orange : renforce son activité d'investissement en capital-risque en créant Orange Ventures, une nouvelle société dotée d'une enveloppe de 350 millions d'euros

Orange Ventures entre ainsi dans le top 10 des fonds corporate de capital-risque en Europe.

Orange Ventures investit dans des sociétés en forte croissance dans les domaines d'activité traditionnels d'Orange comme la connectivité, la cybersécurité, l'entreprise digitale, ou les services financiers innovants, ainsi que dans les nouveaux territoires que le groupe explore, comme la e-santé.

Présent à Paris et à Dakar, Orange Ventures accompagne les start-up à tous les stades de développement, depuis l'amorçage en Afrique et au Moyen Orient, jusqu'aux sociétés plus matures en Europe et aux Etats-Unis, avec des investissements unitaires pouvant atteindre 20 millions d'euros par levée de fonds.

Pour Orange, Orange Ventures a pour vocation de favoriser l'émergence de futurs champions technologiques au service de la transition vers un monde toujours plus digital et responsable, au service de tous, afin de partager les capacités d'innovation de ceux-ci avec les 256 millions de clients du Groupe dans le monde. Pour cela, Orange Ventures innove en proposant des processus de création de synergies, souples et optionnels, mais très structurés, entre Orange et les start-up.

Orange Ventures a pour ambition d'atteindre la performance financière des meilleurs investisseurs en capital-risque, et prendra ses décisions d'investissement de manière autonome. L'équipe Orange Ventures, constituée de vingt personnes, a ainsi été renforcée avec des experts réputés venant du monde du capital-risque, et reprendra la gestion du portefeuille de participations de l'initiative Orange Digital Ventures lancée en 2015.

Jérôme Berger, Président et Managing Partner d'Orange Ventures déclare « Notre souhait est de constituer une organisation qui allie le meilleur des deux mondes : les expertises métier d'Orange ainsi que l'agilité de décision et la qualité du suivi financier des meilleurs gestionnaires de capital-risque. Nous accompagnons étroitement post-investissement chaque start-up afin de contribuer à son développement et de faciliter son accès direct et structuré à l'écosystème Orange chaque fois que cela est pertinent ».

À propos d'Orange Ventures

Dotée de 350 millions d'Euros, Orange Ventures est dédiée aux investissements dans les startups innovantes dans les domaines d'intérêt stratégiques d'Orange (Networks & IT, Entreprise Digitale, Cybersecurité, et Fintech) et au-delà (Consumer platforms, E-gaming, Edtech, Santé etc). Orange Ventures déploie également des initiatives dédiées à la région Afrique - Moyen Orient. Soutenue par le groupe Orange, et constituée d'une équipe de 20 personnes, Orange Ventures propose aux startups dans lesquelles il investit un accès aux expertises du Groupe et la possibilité de mise en place de synergies avec ses nombreuses unités commerciales du groupe Orange et ses 256 millions de clients répartis dans 26 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur ventures.orange.com ou suivez-nous sur Twitter @Orange_DV.