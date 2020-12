Orange : renouvelle sa confiance dans le marché des câbles sous-marins et lance la construction d'un nouveau navire câblier à travers sa filiale Orange Marine

Orange Marine, filiale du groupe Orange, lance la construction d'un nouveau navire câblier, moderne, performant et à faible empreinte environnementale. Ce sera le premier navire de sa génération conçu spécifiquement pour la réparation des câbles sous-marins que ce soit des câbles de télécommunications à fibre optique ou des câbles d'énergie reliant des éoliennes offshore.

Les câbles sous-marins constituent l'épine dorsale de l'internet mondial et malgré des choix de tracé optimisés et des mesures de protection prises lors de leur installation, des défauts interrompant leur fonctionnement sont régulièrement constatés. Cela peut occasionner des perturbations majeures sur le fonctionnement d'internet et des services de télécommunications internationaux et dans de tels cas de figure, un navire de câblier doit intervenir sans délai.

Ce sera la mission de ce nouveau navire, mobilisé pour intervenir sous 24 heures, 365 jours par an en cas de besoin. Il est appelé à remplacer leRaymond Crozelancé en 1983 qui a réalisé plus d'une centaine de réparations de câbles principalement en Méditerranée, mer Noire et mer Rouge.

Ce navire sera à la pointe des nouvelles technologies et sera équipé d'équipements modernes et performants, en particulier :

Sa carène profilée permettra une réduction de la consommation de carburant de 25% par rapport à la moyenne des navires câbliers en service, et sera optimisée pour les réparations,

Ses propulseurs principaux Azipods lui donneront une maniabilité inégalée, sans renvoi d'angle pour avoir un meilleur rendement, un gain de fiabilité et d'entretien,

Son robot sous-marin filoguidé (ROV) permettra de couper, inspecter et enfouir les câbles, stocké sous hangar, il pourra bénéficier d'une mise à la mer en toute sécurité,

Sa gestion d'énergie hybride basée sur une production Diesel et un stockage et appoint électrique dépendant d'un système de batteries permettra de réduire sa consommation de carburant sur travaux et de prévenir tout arrêt inopiné d'un générateur,

Sa possibilité de branchement sur le réseau électrique terrestre lui permettra de réduire sensiblement son empreinte écologique pendant les périodes à quai.

Tout a été pensé pour réduire son empreinte environnementale, ce qui conduira à une réduction de 20% des émissions de CO2 et de 80% des émissions d'oxyde d'azote par rapport au Raymond Croze.

Avec lePierre de Fermatmis en service en 2014, ce nouveau navire permettra à Orange Marine de disposer d'une des flottes de navires câbliers les plus modernes du monde. Il battra pavillon français.

La construction de ce navire a été confiée au chantier naval Colombo Dockyard assisté du norvégien Vard spécialisé dans la conception des navires spéciaux. Ces deux entreprises ont réalisé ensemble la conception et la construction du dernier navire câblier mis en service et Vard a conçu et construit le Pierre de Fermat. Le lancement du navire est prévu durant le 1er semestre 2023.

Pour Didier Dillard, Directeur Général d'Orange Marine, « La décision de construire ce navire est une très bonne nouvelle pour Orange Marine, son personnel et ses clients. Nous disposerons ainsi d'un outil performant, à faible empreinte environnementale, qui nous permettra d'offrir un service de première qualité durant plusieurs décennies à nos clients, non seulement les propriétaires de câbles sous-marins de télécommunications, mais aussi les opérateurs de champs d'éoliennes offshore ».

Pour Jean-Luc Vuillemin Executive Vice-Président d'Orange, responsable des réseaux internationaux et Président du Comité de surveillance d'Orange Marine : « La décision de construire un nouveau navire câblier dernière génération démontre combien Orange croit dans l'avenir du marché des câbles sous-marins. Les navires de réparation sont d'une importance stratégique pour le maintien de la connectivité internet mondiale qui repose à plus de 80% sur les câbles sous-marins. Ce nouveau navire nous permet de nous inscrire dans une stratégie long terme afin de garantir que notre réseau soit bien entretenu et qu'Orange Marine continue à avoir les moyens d'assurer ses missions avec des outils de pointe. »

Pour Orange, cet investissement est un signe fort pour le maintien de cette activité historique au sein du Groupe. Elle s'inscrit dans la stratégie de développement de sa position d'acteur de premier plan sur le marché des réseaux internationaux en général et des câbles sous-marins en particulier. Orange, dans son plan Engage 2025, a annoncé la poursuite de l'extension de ces réseaux. Un opérateur comme Orange a aussi pour mission de maintenir un soutien stratégique français sur la sécurité et l'intégrité des câbles sous-marins qui atterrissent sur le territoire.

A propos d'Orange Marine

L'histoire d'Orange Marine remonte à la fin du XIXème siècle et aux navires câbliers exploités par le ministère français des PTT. Orange Marine est devenue une filiale à 100% du groupe Orange en 1999. En 2020, Orange fait l'acquisition d'Elettra, filiale de Telecom Italia.

Orange Marine et Elettra sont spécialisés dans les travaux sur câbles sous-marins, à partir du design, de l'ingénierie et de la reconnaissance de tracé de nouveaux systèmes, jusqu'à la pose de nouveaux câbles et leurs réparations en mer en cas de défaut. Orange Marine et Elettra représentent 15% du marché de la pose et des réparations de câbles sous-marins, leurs navires cabliers ont posé plus de 220 000 km de câbles à fibre optiques dans le monde entier et ont effectué près de 550 réparations, certaines par plus de 5500 mètres de profondeur.