Orange : s'associe avec Schneider pour déployer la 5G

28/09/2020 | 16:30

Orange et Schneider Electric ont annoncé le premier déploiement de 5G indoor dans le domaine industriel en France. Fonctionnel depuis le mois de mars, ce projet réalisé au sein de l'usine Schneider Electric du Vaudreuil (Eure), a pour objectif de tester les usages de la 5G dans un environnement industriel moderne afin de construire des solutions de connectivité fiables et adaptées aux besoins de l'industrie du Futur.



' Grâce à sa faible latence, ses très hauts débits, et à terme, au network slicing (découpage du réseau), la 5G constituera un levier de compétitivité pour les entreprises en apportant une amélioration sensible dans les procédés industriels et la façon de travailler '.



' La 5G constitue notamment un véritable atout pour synchroniser des masses importantes de données en temps réel, booster les performances, faciliter la téléprésence et assurer une meilleure efficience de production '.



