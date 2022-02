Orange : sélectionne les fournisseurs pour ses réseaux 5G Stand Alone (5G SA) en Europe

Le déploiement de solutions 5G Stand Alone (5G SA) dans les pays d'Orange en Europe est une étape importante qui permettra le développement futur de services à la demande et personnalisés à valeur ajoutée pour les clients d'Orange dans tous les secteurs de l'économie.

Pour Orange, 2022 est une année de préparation, de tests et de déploiement permettant des lancements commerciaux à partir de 2023. Orange mobilise ses experts et met en place une usine d'intégration réseaux pour tester et valider les chaînes techniques ainsi que la performance des services de bout en bout et pour réaliser des tests avec des utilisateurs.

La 5G SA apporte des performances accrues en termes de débit montant pour l'utilisateur final et une latence plus faible. Pour les entreprises, elle répond au besoin de connectivité flexible, évolutive, fiable et sécurisée pour les usages en temps réel. Il sera possible de découper virtuellement le réseau 5G d'Orange (fonctionnalité dite de « network slicing »), de prioriser certaines tranches pour couvrir des usages critiques ou des besoins spécifiques et d'offrir différents niveaux de qualité et de sécurité. La 5G SA et le network slicing permettent également à Orange de faire évoluer sa gamme de solutions de réseaux privés mobiles. Selon les besoins de l'entreprise cliente, une des solutions consiste à créer un réseau privé virtuel sur le réseau public d'Orange. Une autre solution réside dans la création d'un réseau privé hybride s'appuyant sur des équipements mutualisés dans le réseau d'Orange et des équipements dédiés sur le site du client pour les flux et les données critiques.

Orange a choisi les partenaires industriels suivants :

Ericsson pour le cœur de réseau 5G SA pour la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg et la Pologne

Nokia pour le cœur de réseau 5G SA pour la France et la Slovaquie, ainsi que pour la gestion des données utilisateurs (Subscriber Data Management) pour tous les pays

Oracle Communications pour la signalisation et le routage du cœur 5G pour tous les pays

Pour les autres fonctions du réseau, en particulier la radio, une mise à jour logicielle des équipements existants sera réalisée.

La 5G SA est déjà disponible pour apprendre, tester et innover avec les entreprises intéressées sur les sites des Orange 5G Lab. Elle est également déployable globalement à la demande pour les clients B2B avec les solutions de réseaux privés mobiles d'Orange Business Services.