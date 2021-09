Orange : signe un accord de partenariat pour prolonger le câble sous-marin DEEP BLUE One de Digicel vers la Guyane française.

Deep Blue One viendra compléter le câble « Kanawa », entièrement détenu par Orange, long de 1 746 km , et mis en service au début de l'année 2019, ainsi que les réseaux existants d'Orange basés sur Americas-2, ECFS et CBUS. Ce nouveau système offre une solution sécurisée et adaptée à leur demande croissante en haut débit.

La Guyane française est en pleine transformation numérique et fait face à une croissance exponentielle d'utilisation de la data (FTTH, 4G+, et bientôt 5G). Orange anticipe continuellement les besoins de connectivité de cette région et soutiendra son évolution pour les 20 à 25 prochaines années grâce à ce nouvel investissement.

La mise en service du câble Deep Blue One devrait commencer au milieu de l'année 2023 et s'achever au début de l'année 2024. Ce câble de 2 000 km comprend cinq «branching units" et compte deux à huit paires de fibres dans chaque segment, offrant une capacité minimale de 12 Tbit/s par paire de fibres pour connecter notamment les plates-formes offshore. Le segment reliant la Guyane française à la Trinité mesurera 1 600 km.

Orange agira en tant que landing party à Cayenne pour la section de la Guyane française et exploitera la station d'atterrissement pour le compte de Digicel tandis que sa filiale Orange Marine se chargera de la pose du câble.

Jean-Luc Vuillemin, Directeur Réseaux et Services Internationaux d'Orange a indiqué: Chez Orange, nous nous engageons à accompagner la forte croissance des usages du haut débit en Guyane française, qui est l'une des plus dynamiques en termes de croissance numérique dans la région. Ce partenariat avec Digicel nous permettra d'augmenter la capacité aux Caraïbes tout en proposant un service en adéquation avec les attentes, les modes de vie et les habitudes de consommation des utilisateurs numériques. Cette initiative est aussi une preuve concrète de l'engagement d'Orange en Guyane française : celui de fournir une solution de connectivité mondiale moderne et résiliente sur au moins deux systèmes de câbles distincts. La capacité de 12 Tbit/s sur notre paire de fibres expresse Deep Blue nous permettra de fournir une solution sécurisée à nos systèmes de câble existants dans la région, à savoir notre câble Kanawa, tout en connectant nos territoires caribéens au reste du monde avec une bande passante de haute qualité et une faible latence pour les utilisateurs finaux ».

Orange est un acteur majeur sur les marchés mondiaux de la connectivité et des câbles sous-marins. Orange continue d'investir massivement dans des projets de connectivité par câbles sous-marins afin de garantir et d'améliorer constamment la qualité de service de son réseau mondial.

Orange compte des clients partout dans le monde et l'empreinte de son réseau mondial relie plus 300 points de présence grâce à 45 000 km de fibre à travers l'Europe, les États-Unis, l'Afrique et l'Asie.

Au travers de sa filiale Orange Marine, l'entreprise dispose également d'une flotte de navires et d'un savoir-faire reconnu internationalement grâce auxquels elle jouit d'une position centrale dans le déploiement et la maintenance de ces liaisons indispensables à l'ensemble de ses communications.