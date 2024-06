BNP Paribas Personal Finance, sous sa marque commerciale Cetelem, va proposer aux 21,8 millions de clients d'Orange en France une solution simple et rapide de crédit amortissable, pour rendre plus accessible l'acquisition de terminaux mobiles sur le web et en boutiques.

Les clients d'Orange retrouveront l'offre sous le label « Financement sur Mesure » dans les plus de 500 boutiques Orange. Elle sera également disponible en ligne sur le site orange.fr et sosh.fr, puisqu'elle couvre les deux marques.

L'offre « Financement sur Mesure » permettra aux clients d'opérer le paramétrage complet de leur financement de terminaux mobiles :

- des montants allant de 200€ à 3000€,

- des durées comprises entre 4 à 48 mois,

- avec ou sans apport client.

Une offre accessible à tous, clients actuels ou futurs, avec ou sans forfait.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat qui démontre la capacité de BNP Paribas en tant que groupe intégré à mobiliser ses différentes expertises et à proposer à nos partenaires le meilleur de nos métiers. Nous partageons avec Orange la même exigence sur la qualité et le service apporté, et nos équipes sont mobilisées pour proposer des solutions de financement adaptées aux différents besoins des 21,8 millions de clients Orange en France. » déclare François-Xavier Coyras, Directeur Commercial de BNP Paribas Personal Finance France.

« Dans un monde où l'accès à la téléphonie et aux terminaux mobiles est devenu indispensable, et dans un contexte de pouvoir d'achat contraint des ménages, nous nous réjouissons de nous associer à BNP Paribas Personal Finance, pour lancer une solution de Financement sur Mesure, accessible sur le web et en magasin. Une offre que nous avons voulu très flexible pour répondre aux attentes de chacun. » ajoute Laetitia Orsini-Sharp, Directrice Grand Public d'Orange France

À propos de BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas Personal Finance est un acteur majeur du financement aux particuliers en France et en Europe au travers de ses diverses activités de crédit à la consommation. Filiale à 100% du groupe BNP Paribas, l'entreprise propose, avec ses marques Cetelem, Findomestic ou encore Alpha Credit, une gamme complète de crédits aux particuliers disponibles en magasin, en concession automobile ou directement via ses centres de relation client et sur Internet.

Depuis de nombreuses années, BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de partenariat avec les enseignes de distribution, les constructeurs et les distributeurs automobiles, les webmarchands, et d'autres institutions financières (banque et assurance) fondée sur son expérience du marché du crédit et sa capacité à proposer des services intégrés adaptés à l'activité et à la stratégie commerciale de ses partenaires.

Au service de ses clients et de ses partenaires, BNP Paribas Personal Finance s'engage à favoriser l'accès à une consommation plus responsable et plus durable.

Pour plus d'information

www.bnpparibas-pf.com

@bnpp_pf

www.linkedin.com/company/bnp-paribas-personal-finance