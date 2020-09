Orange : succès d'une émission d'obligations durables

15/09/2020 | 12:24

Le groupe Orange annonce ce mardi le succès de sa première émission d'obligations durables, d'un montant de 500 millions d'euros.



Celle-ci est destinée à financer des projets 'qui reflètent pleinement les ambitions du Groupe tant dans le domaine de l'environnement que dans le domaine social'.



'Pour cette première émission, Orange entend consacrer environ 40 % des fonds levés à des projets d'inclusion numérique et sociale et environ 60 % des fonds à des projets relatifs à l'efficacité énergétique et à l'économie circulaire', explique le groupe.



