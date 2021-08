Orange : un élagage régulier pour une meilleure connectivité

Orange annonce la signature d'une charte avec l'Association des maires ruraux de France (AMRF): l'idée est de faciliter la coopération entre Orange et les élus afin de prévenir l'endommagement des réseaux aériens par un entretien pérenne de la végétation à leurs abords.



Les frottements sur les câbles ou les chutes de branches en cas d'intempéries sont en effet une cause importante d'arrachages de câbles ou de dysfonctionnements sur les réseaux.



'Un élagage plus efficace et régulier permettrait ainsi de diminuer de 50% les incidents sur les réseaux, alors même que la connectivité est un élément essentiel à la vie sociale et économique pour tous les territoires', assure Orange qui consacre d'ailleurs chaque année près de 500 ME à la maintenance préventive et curative.



La signature de cette charte s'inscrit dans la poursuite de l'engagement d'Orange à améliorer la qualité du réseau cuivre et de son plan de renforcement annoncé en mai 2021.



Un correspondant élagage Orange accompagnera les Maires afin de sensibiliser les propriétaires à élaguer régulièrement et être en conformité



