Orange : un service de formation en ligne pour l'Afrique

30/09/2020 | 16:00

Orange annonce le lancement de sa plateforme de formation en ligne ' Orange Campus Africa ', en partenariat avec l'Université Virtuelle du Sénégal (UVS). Cet outil a été conçu pour réunir en son sein des contenus émanant de différents partenaires de renoms dans l'éducation et la formation.



La plateforme va notamment permettre l'adaptation des formations aux contextes locaux (culturels, économiques, ...) tout en assurant l'optimisation des accès depuis les smartphones et le paiement mobile en monnaie locale pour des services additionnels (tutorat ou certification par exemple).



Orange Campus Africa propose dès à présent des formations issues des Universités Virtuelles de Tunis et du Sénégal, des Universités Numériques Françaises UNIT (Ingénierie et Technologie) et AUNEGE (Économie et Gestion), du cabinet de formation Finafrique et de l'école d'ingénieurs en informatique EPITA. Une dizaine d'autres institutions européennes et africaines ont confirmé leur souhait de distribuer très prochainement leurs formations.





