Orange : vers un arrêt progressif des 2G et 3G en Europe

Orange annonce une nouvelle étape dans la transformation de ses réseaux mobiles en Europe, avec l'arrêt progressif des réseaux 2G et 3G avant la fin de la décennie. Selon les pays, une première technologie sera arrêtée en 2025 tandis que la seconde le sera d'ici 2030.



'L'arrêt de la 2G et 3G permettra à Orange d'optimiser la gestion de ses réseaux et de les faire évoluer vers des technologies plus sécurisées, résilientes, économes en énergie et modernes telles que la 4G et la 5G', explique l'opérateur télécoms.



En France, il arrêtera le réseau 2G d'ici la fin de l'année 2025, et le réseau 3G d'ici fin 2028. Dans les autres pays, la 3G sera arrêtée d'ici 2025 et la 2G sera progressivement arrêtée d'ici 2030, en fonction de la stratégie spécifique de chaque filiale.



