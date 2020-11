Politique handicap : la différence, une richesse pour le collectif

En France, une personne handicapée a encore trois fois moins de chance que la moyenne d'être employée et sera davantage exposée au chômage tout au long de sa carrière. Un salarié français sur deux sera confronté au handicap de façon temporaire ou permanente au cours de sa vie active. Et dans les pays aux revenus faibles ou intermédiaires, une maladie chronique se transforme en handicap dans plus de deux tiers des cas. Face à ces réalités qui sont l'affaire de tous, nous menons de longue date une politique proactive de sensibilisation et de recrutement dans la plupart des pays où le Groupe est présent.

En parallèle, nous mettons en place des ateliers et des formations toute l'année afin de lever barrières et freins, de démystifier le handicap et aussi de développer des outils adaptés aux besoins des collaborateurs. En 2019, nous avons lancé une campagne interne, « Orange s'engage pour le handicap, et vous ? », qui a permis à de nombreux salariés de partager leur expérience du handicap. Un film inspiré des témoignages reçus lors d'un appel à contribution dans dix pays où Orange est présent a d'ailleurs été réalisé.

Pour garantir efficacement qu'aucune personne handicapée ne soit laissée pour compte, nous contribuons à l'Objectif de développement durable 10 de l'Organisation des Nations unies qui met l'accent sur l'insertion et l'autonomisation des personnes dans la vie socio-économique, l'inclusion numérique du plus grand nombre, l'égalité des chances et la défense de la diversité en entreprise. En France, nous avons mis en œuvre, le sixième accord pour l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap et la lutte contre les discriminations, qui couvre la période 2017-2019. Un nouvel accord pour la période 2020-2022 est en cours. De plus, nous avons signé, en octobre 2019, le Manifeste pour l'inclusion des personnes handicapées dans la vie économique en France, initiative portée par le Secrétariat d'État chargé des personnes handicapées. À l'international, nous poursuivons depuis 2015 les engagements pris dans la charte « Entreprise et Handicap » de l'Organisation Internationale du Travail et nous avons rejoint, fin 2019, le mouvement mondial The Valuable 500, réunissant les 500 plus grandes entreprises qui s'engagent à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous renouvelons notre engagement en faveur de l'inclusion sociale et économique des personnes en situation d'handicap, notamment dans le monde du travail en tant que membre de l'International Labour Organization, Global Business and Disability Network (ILO GBDN) et nous avons adopté les principes d'inclusion de la GSMA annoncés le 3 décembre 2020. Par ailleurs, toujours soucieux de soutenir notre chaîne de sous-traitance, nous avons réalisé 20,1 millions d'euros d'achats auprès du secteur du travail protégé et adapté en 2019, un chiffre en progression depuis cinq ans.

Avec 5 247 salariés concernés en 2019 en France, soit un taux d'emploi de 7,1 %, nous sommes fiers de la diversité des profils qui est une force pour notre entreprise car elle stimule l'innovation et accroît la performance. Nous poursuivons notre politique d'inclusion dans les domaines du recrutement, du maintien dans l'emploi, de l'accessibilité des lieux de travail ou encore du développement professionnel. Nous aidons ainsi à la mobilité de tous nos salariés, aménageons les postes de travail, facilitons l'accès aux bâtiments ou permettons aux salariés de donner jusqu'à cinq jours de congés par an aux proches aidants qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Afin de renforcer notre démarche, nous avons augmenté de 2,5 millions d'euros le budget alloué à l'adaptation des postes et des outils de travail pour les salariés handicapés.

Nous faisons des nouvelles technologies un allié pour favoriser l'intégration de tous. La solution Orange Confort + facilite par exemple la consultation de sites internet pour les personnes ayant des déficiences motrices, visuelles ou cognitives. Notre centre de compétences « E-Accessibility Solutions for Everyone » assure également l'universalité de tous les contenus numériques que nous produisons - éditorial, applications Web et mobiles - en fournissant des outils et en accompagnant les projets du Groupe. Enfin, nous prenons en compte l'accessibilité dès la conception des produits dans une démarche de « conception universelle » orientée vers les usages et l'écoute des besoins de nos clients. Le dispositif Autonomie, piloté par la Direction de l'accessibilité du Groupe, est déployé dans plusieurs pays Orange, à travers des services (par exemple, Tactile Facile pour la France, l'Espagne et la Roumanie), le catalogue Autonomie (France, Espagne, Pologne, sous diverses formes) et des travaux en cours avec la Jordanie (Plan accessibilité relation client), ainsi qu'avec la Tunisie (service client accessible). En France métropolitaine, nous nous appuyons sur un réseau de distribution unique pour les personnes handicapées, âgées et en situation de fragilité grâce à un réseau de 247 boutiques labellisées « offres Autonomie ».