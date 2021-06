Tour de France 2021 : Orange allie prouesse technologique et engagement sociétal

Durant le Tour, et en partenariat avec Ecosystem, organisme à but non lucratif, Orange organise la collecte, la dépollution et le recyclage des équipements électroniques. Déjà engagé depuis 2005 dans un programme de collecte et de recyclage des mobiles, le Groupe s'associe à cette initiative solidaire en fournissant 3500 Mobicartes, sur l'ensemble des 35 villes de la Grande Boucle. Les bénéficiaires sont des personnes en précarité, avec des accès limités aux télécommunications.

Cette initiative témoigne de la volonté d'Orange de s'impliquer encore davantage sur les questions d'inclusion numérique, qui revêt une importance toujours croissante, partout sur le territoire et en particulier dans les zones rurales.

La crise sanitaire nécessite toujours, de la part des équipes d'Orange, une réactivité et une capacité d'innovation sans précédent. Le défi est colossal : adapter l'ensemble des infrastructures techniques permettant d'assurer la connectivité du Tour sur la totalité des étapes de la compétition en corrélation avec les mesures sanitaires gouvernementales.

Cette année encore, les opérations de fibrage et de densification des réseaux mobiles complexes ont dû être réalisées avec des contraintes de délai de réalisation importantes.

Des solutions sur mesure permettent dès le départ de la course d'assurer sa diffusion à travers le monde et le bon fonctionnement de la compétition chaque jour. Durant les trois semaines d'épreuves et les 3 414 km de course, ce sont donc plus de 70 experts et techniciens Orange qui se mobilisent, dans des conditions parfois extrêmes, pour un dispositif inédit, le tout dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Le Tour de France reste un formidable accélérateur pour le développement numérique des territoires. Les déploiements des réseaux réalisés à l'occasion du passage du Tour ont, depuis 22 ans, permis à des communes et des lieux d'exception de voir leur connectivité s'enrichir de façon pérenne. Ainsi, 9 relais mobiles 4G et 5 relais 5G seront définitivement installés. Et sur le tracé de cette édition 2021 : 662 communes sont déjà couvertes en 4G, 7 villes étapes bénéficient dès aujourd'hui de la 5G, et 225 communes sont connectées à la Fibre avec Orange.

En outre Orange continue d'innover sur la Grande Boucle en proposant cette année une expérimentation de réalité augmentée sur un mobile 5G. En partenariat avec la startup Immersiv.io, Orange proposera sur les zones d'arrivée le dispositif « Augmented Race ». Grâce aux lunettes de réalité augmentée Nreal Light, le spectateur pourra revivre un moment clé d'une étape du tour 2020 : en visionnant à la fois l'ascension vers Méribel en vidéo et une carte 3D de l'étape lui donnant accès à la progression des coureurs, à leurs performances ainsi qu'à quelques données statistiques de la course.