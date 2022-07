Tour de France: la ville de Paris associe son nom à l'équipe B&B Hotels

PARIS (awp/afp) - La Ville de Paris va associer son nom à l'équipe bretonne B&B Hotels, a indiqué le manageur de la formation cycliste, Jérôme Pineau, au départ de la 21e et dernière étape du Tour de France dimanche.

"C'est la Bretagne qui monte à Paris pour être plus grande. Paris a toutes les vocations pour devenir une ville de vélo et un grand club cycliste, c'est le seul grand sport qui manque à Paris", a-t-il dit.

Selon le journal L'Équipe, l'accord prévoit l'utilisation du nom et du logo de Paris dans le cadre d'un partenariat d'image, tout en attendant l'arrivée d'un sponsor privé qui viendrait s'ajouter au nom de "Paris Cycling Club" (PCO) sur le maillot de l'équipe.

"La puissance de communication du nom de la Ville de Paris attire des gens pour nous aider à grandir financièrement, a expliqué Jérôme Pineau. Vous l'avez vu dans le dernier Tour de France, quand on est petit on n'existe presque plus et moi je n'avais pas envie de rester là. Paris va nous aider à aller plus haut, même si, évidemment, les pieds seront toujours en Bretagne."

Le projet va regrouper une structure professionnelle masculine, une équipe féminine et une académie de jeunes coureurs. "L'équipe féminine sera basée en Bretagne, l'académie sera bretonne et francilienne, et la Maison du vélo s'installera à Paris", a indiqué le manageur de l'équipe B&B Hotels.

"Nous voulons que ce projet soit au service du sport et des clubs de proximité notamment le PCO", a tweeté Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire de Paris Anne Hidalgo, qui doit confirmer l'annonce après l'arrivée du Tour sur les Champs-Élysées.

Didier Quillot, ancien patron d'Orange et directeur général exécutif de la Ligue de football, est à l'origine de ce projet de "city branding" visant à faire la promotion d'une ville à travers le cyclisme professionnel.

"Nous avons eu cette idée car Paris a l'ambition d'être la capitale mondiale du vélo (...) Nous avons aussi eu à l'esprit que dans deux ans, les Jeux Olympiques 2024 se tiendraient à Paris", a déclaré M. Quillot à L'Équipe, précisant qu'"aucun denier public ne sera dépensé par la Ville de Paris".

