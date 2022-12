Michel remplacera Jacques Aschenbroich, qui quittera ses fonctions le 31 décembre, conformément aux engagements qu'il a pris dans le cadre de sa nomination à la présidence du groupe français de télécommunications Orange et comme annoncé en mars 2022, précise le communiqué.

Michel, qui possède une vaste expérience dans l'industrie automobile, est un administrateur indépendant de Valeo depuis le 23 mai 2018.

Il est président du comité des rémunérations et du comité de gouvernance, des nominations et de la responsabilité sociale de l'entreprise depuis le 24 octobre 2019, et membre du comité stratégique depuis le 22 juillet 2022.