Wallix rejoint le Demo Center OT d'Orange Cyberdefense en France

Wallix, éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des identités et des accès numériques et Orange Cyberdefense (leader européen de prestations de services en cybersécurité) font évoluer leur partenariat et accélèrent sur le marché de la cybersécurité industrielle en France. Wallix intègre ainsi le Demo Center OT d'Orange Cyberdefense à Lyon pour démontrer, dans les conditions du réel, que la sécurisation des identités et des accès numériques répondent à deux enjeux fondamentaux pour les systèmes industriels.



Ces enjeux sont la résilience et la continuité d'activité en cas de cyberattaque. Pour Wallix, la cybersécurité industrielle est au cœur de son savoir-faire et constitue un des piliers de son plan de développement Unicorn 25.



En intégrant le Demo Center OT d'Orange Cyberdefense en France, Wallix démontre aux responsables des systèmes industriels que la sécurisation des identités et des accès numériques joue un rôle clé contre les cyberattaques.



Les solutions de Wallix sont en mesure d'automatiser la gouvernance des accès, de sécuriser les accès distants des prestataires aux équipements industriels, de détecter une usurpation d'identité par un hacker, un acte de malveillance interne (employé qui réalise une action qu'il n'est pas censé effectuer dans son métier), ou une erreur humaine.



La cyberattaque ou l'erreur de manipulation peut ainsi être stoppée immédiatement permettant la résilience et la continuité d'activité de l'entreprise.