Orange Belgium S A : 04/03/2023 Déclaration de transparence - UBS Group AG - Communiqué de presse Télécharger

Bruxelles, 3 avril 2023

Bruxelles, 3 avril 2023 - Orange Belgium communique ce jour les informations suivantes, sur la base de l'Article 14 de la Loi du 2 mai 2007 et de l'Arrêté Royal du 14 février 2008 y relatif:

Le 29 mars 2023, Orange Belgium a reçu une déclaration de transparence de la part de UBS Group AG , indiquant qu'à la date du 23 mars 2023, UBS Group AG, détenait 2 683 464 actions et 1 020 191 instruments financiers assimilés pour un total de 3 703 655 droits de vote, soit 6.18% du total des droits de vote de la Société.

L'obligation de transparence est due au fait que le total des participations de UBS Group AG en droits de vote (section 10 A), détenues directement par des entreprises contrôlées, est supérieur à 3%.

Toute augmentation de la participation au-delà (ou diminution en deçà) des plafonds suivants nécessite qu'une déclaration soit faite à Orange Belgium et à l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA):

Plafond statutaire de 3 %, tel que défini par les statuts de la Société; 5 % ou tout multiple de 5 %, comme stipulé par la Loi belge.

Le texte intégral de cette déclaration est disponible dans la section « Actionnaires et Investisseurs » de notre site web https://corporate.orange.be/fr/informations-financieres.

