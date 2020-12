Orange Belgium S A : 77 % des consommateurs comptent acheter plus de cadeaux de Noël dans les commerces locaux

6 % des consommateurs ont fait leurs premiers achats en ligne suite au COVID19

64 % sont prêts à dépenser au moins 100 euros en cadeaux de Noël

Le commerce électronique via le smartphone a grimpé de 35% à 51% en un an

Près de 60 % des consommateurs appliquent des règles d'hygiène spécifiques lors de la réception d'un colis

Beaucoup de consommateurs cherchent des cadeaux de Noël dans les magasins locaux. La pandémie a causé des difficultés financières pour de nombreux commerces locaux ainsi que pour le secteur hôtelier et de la restauration, mais une enquête menée par Orange Belgium révèle que les consommateurs prévoient d'aider les entreprises locales à se remettre en selle. 77 % des consommateurs déclarent, en effet, qu'ils achèteront davantage de cadeaux de Noël dans les magasins locaux.

Les vacances approchent et il est temps pour les consommateurs de glisser leurs cadeaux sous le sapin. En raison de la pandémie de Covid19, le shopping de Noël est radicalement différent cette année. Quelque 78 % des consommateurs sont toutefois toujours en quête de cadeaux. 36 % ont déjà commencé leur chasse aux cadeaux avant le mois de décembre et ont fait leurs recherches en ligne. Une grande majorité est prête à dépenser plus de 100 euros pour ses cadeaux. 29 % achètent des cadeaux pour un montant total compris entre 100 et 200 euros. 35 % prévoient de dépenser plus de 200 euros. Autrement dit, près de 2 consommateurs sur 3 (64 %) dépensent au moins 100 euros en cadeaux pour leurs proches. En dehors des achats de Noël, la pandémie de Covid19 a boosté l'ecommerce en général, puisque 32 % des consommateurs déclarent aujourd'hui dépenser plus de 100 euros par mois en achats en ligne (19 % avant l'épidémie de Covid19). À noter que près de 60 % des consommateurs déclarent appliquer des règles d'hygiène spécifiques lorsqu'ils reçoivent une commande.

D'après l'étude d'Orange Belgium, menée auprès de plus de 2000 personnes, les consommateurs ont tendance à faire de plus en plus d'achats locaux. 'Acheter en ligne' ne veut pas forcément dire 'acheter à l'étranger' : de nombreux consommateurs sont sensibles aux conséquences de la pandémie et souhaitent soutenir le commerce local. Près de 8 consommateurs sur 10 (77 %) s'efforcent d'acheter davantage de cadeaux auprès de marques et de magasins belges tandis que 64 % d'entre eux tiennent désormais compte de la durabilité de l'article qu'ils achètent.

Les produits les plus prisés en ligne sont les vêtements (56 %), l'électronique (49 %) et les chaussures (33 %). Le smartphone est l'appareil le plus utilisé pour faire son shopping sur le web : plus de la moitié des consommateurs (51 %) ont tendance à faire leurs achats principalement avec leur téléphone portable. Une grande partie (42 %) utilise un ordinateur de bureau. Le reste (7 %) préfère parcourir les webshops sur une tablette. Les achats en ligne gagnent en popularité chaque jour : plus de 1 consommateur sur 3 (35 %) admet faire des achats en ligne plus régulièrement depuis le début de la pandémie de Covid19. Ils sont même 6 % à avoir réalisé des achats en ligne pour la première fois pendant la pandémie. Nous sommes entrés dans une ère où le smartphone est l'outil de prédilection pour les achats en ligne, car il est fiable, rapide et convivial. Un grand pas en avant quand on sait que l'an dernier, seuls 35 % d'entre eux avaient déjà acheté des articles en ligne via leur téléphone. Cette hausse témoigne de l'évolution des smartphones au fil du temps et de l'importance pour les entreprises de disposer d'un webshop adaptatif.

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer d'Orange Belgium, ajoute : 'L'importance croissante de l'eshopping est une tendance que nous observons depuis plusieurs années, mais elle a clairement reçu un coup de boost suite à la pandémie de Covid19. Une autre tendance intéressante que nous avons remarquée via notre eshop, est le fait qu'une part croissante de clients saisissent en fait l'opportunité du Black Friday pour déjà acheter une partie de leurs cadeaux de Noël, ce qui leur permet de bénéficier de réductions de prix intéressantes mais aussi de s'assurer qu'ils seront prêts pour la fin de l'année'.