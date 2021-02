Orange Belgium S A : Antoine Chouc est nommé Chief Financial Officer d'Orange Belgium

Après avoir occupé pendant 4 années fructueuses le poste de Chief Financial Officer d'Orange Belgium, Arnaud Castille quittera ses fonctions à partir du 1er mars afin de poursuivre d'autres activités. Il sera remplacé par Antoine Chouc, actuellement directeur de cabinet du CEO du groupe Orange.

Antoine Chouc a été nommé Chief Financial Officer d'Orange Belgium à partir du 1er mars. Il remplacera Arnaud Castille qui a décidé de poursuivre d'autres activités.

Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium, déclare : 'Je tiens tout d'abord à remercier Arnaud pour son impact majeur sur les derniers succès d'Orange Belgium. Arnaud a joué un rôle déterminant dans le processus de transformation de notre entreprise, lancé il y a trois ans. Arnaud a joué un rôle clé dans l'amélioration de nos marges bénéficiaires, la réduction de nos dettes et le positionnement de l'entreprise comme l'un des seuls opérateurs de télécommunications affichant une croissance organique régulière au niveau européen. Je souhaite à Arnaud tout le succès possible dans ses nouveaux projets. Je suis maintenant heureux d'accueillir Antoine Chouc en tant que nouveau Chief Financial Officer. Ses compétences stratégiques et sa connaissance des grandes tendances du marché des télécoms seront essentielles pour maintenir et renforcer notre croissance en Belgique'.

Commentant son nouveau rôle, Antoine Chouc a déclaré 'Je suis très heureux de rejoindre Orange Belgium dans les prochaines semaines, après avoir observé l'impressionnante croissance de l'entreprise au cours des dernières années, rendue possible par des choix stratégiques forts, des équipes et un management excellents, et un positionnement unique sur le marché'.

En tant qu'actuel directeur de cabinet du CEO du groupe Orange, Antoine Chouc possède une solide vision stratégique et une grande expertise du marché des télécommunications. Titulaire d'un Master en Management des Entreprises et des Administrations publiques d'HEC et de Science Po Paris, et major de promotion de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), Antoine Chouc a occupé plusieurs fonctions dans des administrations publiques de haut niveau, comme l'Inspection Générale des Finances. Le fort potentiel d'Antoine Chouc a été remarqué par le groupe Orange, qu'il a rejoint en 2018.