Orange Belgium S A : Déclaration des transactions

Communiqué de presse

Information réglementée 12 octobre 2020

Rachat d'actions propres dans le cadre du contrat de liquidité

Bruxelles - Dans le cadre du contrat de liquidité, Orange Belgium annonce aujourd'hui qu'il a acheté 6 950 actions propres entre le 05/10/2020 et le 09/10/2020. Pendant cette période, Orange Belgium a vendu 15 438 actions propres.

Date de transaction Nombre de titres Prix moyen Prix le plus Prix le plus bas acquis (euros) haut (euros) (euros) 5 octobre 2020 0 0,00 0,00 0,00 6 octobre 2020 3 200 14,31 14,38 14,22 7 octobre 2020 2 650 14,24 14,32 14,18 8 octobre 2020 1 100 14,29 14,32 14,16 9 octobre 2020 0 0,00 0,00 0,00 Date de transaction Nombre de titres Prix moyen Prix le plus Prix le plus bas vendus (euros) haut (euros) (euros) 5 octobre 2020 3 238 14,09 14,26 13,96 6 octobre 2020 3 602 14,39 14,50 14,26 7 octobre 2020 2 507 14,28 14,36 14,20 8 octobre 2020 2 091 14,34 14,42 14,26 9 octobre 2020 4 000 14,54 14,70 14,38

Au 9 octobre 2020, Orange Belgium détenait 100 381 actions acquises dans le cadre du contrat de liquidité. Le résumé des acquisitions effectuées dans le cadre du contrat de liquidité lancé le 1er août 2019 est disponible sur le site Web de l'entreprise http://corporate.orange.be/frdans la section « Informations financières / Actionnaires & Investisseurs / Contrat de liquidité ».

Relations investisseurs

Koen Van Mol - koen.vanmol@orange.com- +32 (0) 495 55 14 99 Ana Castano - ana.castanolopez@orange.com- 32 (0) 468 46 95 31 ir@orange.be