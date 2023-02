Orange Belgium S A : Jelle Jacquet est nommée Chief People Officer d'Orange Belgium

Le Conseil d'administration d'Orange Belgium a validé la nomination de Jelle Jacquet au poste de Chief People Officer à compter de ce jour.

Jelle Jacquet, 46 ans, a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines, du change management et du développement des talents. Elle a débuté sa carrière chez Hudson en tant que consultante en recrutement. Après un passage chez PWC au poste de Senior HR Officer, elle a continué à affiner ses compétences au sein de BNP Paribas Fortis, où elle a occupé successivement les fonctions de Talent Manager, Head of Learning & Development et Head of Communication & Change for Digital Transformation. Elle rejoint Orange Belgium en 2016 en tant que Director Learning & Development ; ses missions principales sont le développement des talents, l'engagement des employés, l'inclusion et la diversité ainsi que la transformation Agile du département RH. Depuis octobre 2021, elle occupe le poste de Deputy Chief People Officer, responsable de la gestion quotidienne du département RH ainsi que la mise en œuvre de la stratégie RH.

Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium, a déclaré : "Je voudrais chaleureusement féliciter Jelle pour sa nomination à un poste essentiel pour notre plan de transformation dont le développement des talents ainsi que la diversité sont les pierres angulaires. Je suis convaincu que son expertise et son dynamisme lui permettront de mener sa nouvelle mission à bien.''

Jelle Jacquet commente sa nomination : "Je tiens à remercier Xavier Pichon et le Conseil d'administration pour leur confiance et je me réjouis de travailler encore plus étroitement avec les membres du comité exécutif. Je m'attacherai tout particulièrement à développer le plein potentiel des collaborateurs d'Orange Belgium et ainsi contribuer à la poursuite du développement stratégique de l'entreprise".