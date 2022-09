Orange Belgium S A : Le réseau de production cloud-native multi-gigabit d'Orange Belgium prend forme, tandis que l'opérateur accélère le déploiement de la 5G avec ses partenaires Ericsson, Nokia et Oracle

Orange Belgium déploie, en collaboration avec ses partenaires Ericsson, Nokia et Oracle, un réseau 5G central et autonome (stand-alone) sur une architecture cloud-native. Il en résultera des réseaux virtualisés de bout en bout et le meilleur des solutions techniques, IT et de gestion des données. Les partenaires démontrent ensemble l'énorme potentiel de la 5G, tout en investissant dans les services de nouvelle génération.

Le réseau 5G central et autonome d'Orange Belgium sur une architecture cloud-native permet le découpage du réseau ('network slicing'), une fonctionnalité du réseau grâce à laquelle chaque tranche est indépendante et dispose de ses propres ressources. Chaque tranche répond aux diverses caractéristiques des applications avec un maximum d'efficacité et de flexibilité. L'équipe technique d'Orange Belgium collabore étroitement avec l'équipe Orange Group Innovation Network, qui a contribué à la préparation de l'intégration, ainsi qu'avec Ericsson pour le cœur de réseau, Oracle Communications pour les fonctions réseau de signalisation et de routage, Nokia pour la gestion des données utilisateurs et la nouvelle radio.

Définir l'avenir des télécommunications

La 5G stand-alone (5G SA) est la forme finale de la 5G. L'accès radio, le transport et le réseau central sont tous dédiés à la 5G, ce qui permet de maximiser le potentiel des réseaux 5G. La 5G SA accroît la résilience du réseau et le contrôle de la qualité du service pour les applications professionnelles.

Le déploiement des solutions 5G SA chez Orange Belgium ouvre la porte au développement futur de services à valeur ajoutée, à la demande et sur mesure pour les marchés de consommation et les services de l'industrie 4.0 tels que l'Enhanced Mobile Broadband (eMBB), les Ultra Reliable and Low Latency Communications (URLLC) et les Massive Machine-Type Communications (mMTC). Orange Belgium assoit ainsi sa position d'opérateur de réseau de nouvelle génération. Il franchit, en outre, une nouvelle étape avec l'utilisation de réseaux multi-gigabit.

La 5G SA présente des performances accrues en termes de débit montant pour l'utilisateur final et une plus faible latence. Pour les entreprises, elle répond au besoin de connectivité flexible, évolutive, fiable et sécurisée pour les usages en temps réel. Il est possible de découper virtuellement le réseau 5G d'Orange (découpage du réseau ou 'network slicing'), de prioriser certaines tranches pour couvrir des usages critiques ou des besoins spécifiques et d'offrir différents niveaux de qualité et de sécurité. La 5G SA et le découpage du réseau permettent également à Orange de faire évoluer sa gamme de solutions de réseaux privés mobiles virtuels. Selon les besoins de l'entreprise cliente, une première option consiste à créer un réseau privé virtuel sur le réseau public d'Orange. Une autre solution réside dans la création d'un réseau privé hybride s'appuyant sur des équipements partagés dans le réseau d'Orange et des équipements dédiés sur le site du client pour les flux et les données critiques.

Stefan Slavnicu, Chief Technology Officer, précise : "Notre plus grande ambition consiste à soutenir au mieux les progrès du secteur des télécommunications. Orange Belgium investit constamment dans des technologies de pointe afin de fournir des performances optimales à ses clients. Nous évoluons vers une approche davantage centrée sur le client du côté du réseau. Nous voulons ouvrir la voie aux services de nouvelle génération qui seront déployés pour tous nos clients, sur des infrastructures propres ou tierces."

Ari Kynäslahti, Head of Strategy and Technology chez Nokia Mobile Networks : "La 5G stand-alone marque la dernière étape de la nouvelle radio 5G et constitue la base de certains des usages les plus révolutionnaires tels que le cloud gaming ou la réalité étendue. Le plus grand portefeuille de réseaux 5G AirScale du secteur et la gestion des données utilisateurs de Nokia offrent une connectivité de premier ordre et soutiennent les opérateurs mobiles qui misent sur un passage rapide aux réseaux 5G stand-alone. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat fructueux et de longue date avec Orange et de contribuer à son objectif, à savoir fournir une infrastructure 5G de premier ordre à ses clients."

Andrew Morawski, SVP & GM, Oracle Communications, Networks : "Oracle et Orange travaillent ensemble depuis longtemps pour fournir des services 3G, 4G et maintenant 5G, et enregistrent déjà de multiples réussites. Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec Orange pour franchir cette étape clé. La décision d'Orange Belgium d'utiliser les solutions de signalisation et de routage d'Oracle pour la 5G SA vient appuyer sa stratégie, qui consiste à employer les meilleures solutions pour construire le réseau 5G le plus performant et offrir les services d'entreprise les plus attrayants à ses clients."

Fabrice Sancho, General Manager d'Ericsson Belgium & Luxembourg : "En tant que partenaire de longue date d'Orange Belgium, Ericsson est fier de l'aider à exploiter le plein potentiel de la 5G. Le cœur 5G dual-mode cloud-native d'Ericsson a joué un rôle déterminant, en permettant à Orange de tirer parti de son réseau central existant et en lui offrant un réseau mobile prêt à être déployé de manière flexible et agile afin de répondre aux besoins de ses clients particuliers et professionnels désireux d'exploiter cette nouvelle technologie."

Cap sur la 5G et les services de nouvelle génération

Après l'inauguration du premier 5G Lab à Anvers et avec l'ouverture prochaine d'un nouveau 5G Lab à Liège, Orange Belgium a intensifié ses activités destinées à mettre la 5G à la disposition de ses clients. En juin 2022, Orange Belgium a obtenu la quantité maximale des nouvelles bandes de fréquence 5G mises aux enchères. Avec l'acquisition de 200 MHz de spectre, l'opérateur est en mesure de fournir une couverture et une capacité de haute qualité pour les services du réseau 5G.

En déployant progressivement un réseau 5G plus performant en Belgique, Orange Belgium compte développer en parallèle une technologie plus écoénergétique. La cinquième génération de réseau mobile a été conçue pour être plus durable que les générations précédentes. A titre d'exemple, les antennes intelligentes actuelles peuvent être activées à la demande. Les antennes 5G nécessitent donc deux fois moins d'énergie par gigabit transporté qu'avec la 4G. A l'horizon 2025, la 5G devrait être jusqu'à dix fois plus efficace que la génération précédente en 2019.