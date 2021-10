Orange Belgium S A : Money débarque en Belgique, une première en Europe après la France, pour faciliter les transferts d'argent nationaux et internationaux

Grâce à Orange Money, une application mobile totalement gratuite, les clients disposent désormais d'un portefeuille mobile et peuvent envoyer instantanément de l'argent à d'autres utilisateurs d'Orange Money, en Belgique ou en Afrique. Qui plus est, le service est ouvert à tous les clients, quel que soit leur opérateur télécom. Ce service, lancé pour la première fois dans un autre pays européen que la France, vient compléter la large gamme de services d'Orange Belgium et les offres spéciales dédiées aux diasporas belges que l'opérateur a déjà commercialisées.

À partir d'aujourd'hui, les consommateurs belges auront accès aux services financiers innovants d'Orange Money. Mis en place par le Groupe Orange, ils offrent à tout utilisateur de téléphone mobile, quel que soit son opérateur télécom, la possibilité de disposer d'un portefeuille mobile associé à son numéro de téléphone. Cette solution permet aux utilisateurs de téléphones mobiles de transférer en toute sécurité de l'argent à d'autres clients, notamment à l'étranger, mais aussi de payer des recharges téléphoniques à distance ou de retirer de l'argent de leur portefeuille Orange Money dans des points de vente en Afrique.

Le processus est entièrement sécurisé, protège la vie privée des utilisateurs et respecte les réglementations en vigueur au sujet des transferts d'argent.

L'argent mobile est un élément économique essentiel pour les clients de nombreux pays étrangers, notamment en Afrique, car il permet aux habitants d'accéder à des services financiers alors qu'ils sont peu nombreux à avoir un compte bancaire. Il s'agit donc d'un outil primordial d'inclusion digitale et économique.

En arrivant en Belgique, Orange Money permettra aux clients belges d'envoyer facilement et instantanément de l'argent à leurs proches dans des pays étrangers à des prix compétitifs, notamment grâce à un effort au niveau des taux de change, alors que les opérations prennent souvent plusieurs jours avec les alternatives coûteuses actuelles (virements bancaires classiques, acteurs historiques dans le secteur des transferts d'argent).

La Belgique est le premier pays à déployer le service après la France. Dans les mois à venir, Orange Money sera progressivement lancé dans d'autres pays européens sous la forme d'une application OTT, afin de répondre aux besoins des diasporas en matière de transferts sécurisés et immédiats vers leur famille.

Orange Money marque une nouvelle étape dans la démarche visant à répondre aux besoins des diasporas belges. Le service complète parfaitement les offres lancées précédemment par Orange Belgium pour des communications moins chères avec la République démocratique du Congo (5 € pour 30 minutes) et le Maroc (9 € pour 120 minutes).

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer d'Orange Belgium : "Le lancement d'Orange Money démontre clairement que notre rôle d'opérateur télécom ne se limite pas à la connectivité et nous permet de fournir des services innovants qui créent de la valeur et simplifient la vie de nos clients tout en contribuant à soutenir l'inclusion financière. C'est d'autant plus vrai pour Orange Money, puisque le service est également ouvert aux personnes qui ne sont pas clientes chez Orange. C'est un moyen de leur faire découvrir la qualité des services que nous offrons."

Lancée en 2008 par le Groupe Orange, la solution d'argent mobile Orange Money permet à des millions de personnes exclues du système bancaire d'effectuer des dépôts, des retraits, des transferts et des paiements facilement et simplement depuis leur téléphone mobile, en toute sécurité. 13 ans après son lancement, Orange Money continue d'enregistrer une croissance exponentielle. Le service est désormais disponible dans 17 pays. Plus de 60 millions de clients font confiance à cette solution et le montant des transactions réalisées via Orange Money a atteint 4 milliards d'euros en 2020.

Tous les détails pratiques sont disponibles à l'adresse suivante :

A noter : les frais de transfert sont gratuits pour le premier transfert via Orange Money.