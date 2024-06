Philippe Toussaint , 54 ans, est titulaire d'un master d'ingénieur civil électricien de la Faculté Polytechnique de Mons, avec une spécialisation en télécommunications. Philippe est également titulaire d'un Executive Master in Management de la Solvay Brussels School obtenu en 2008. Philippe a près de 30 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications. Il a rejoint Orange Belgium (Mobistar à l'époque) en 1997 où il a occupé diverses fonctions dans le développement de produits et services. Philippe a été nommé Corporate Strategy Director en 2018 et il a joué un rôle clé dans l'accord de partage du RAN avec Proximus et dans le dossier de l'acquisition de VOO. En juin 2023, Philippe a rejoint le Comité exécutif en tant que Chief Fixed Network Officer chez Orange Belgium et Chief Technology Officer chez VOO. Depuis 2024, il assume le rôle de Chief Mobile Network Officer ad interim.

