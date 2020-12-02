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ORANGE BELGIUM S.A.

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Orange Belgium S A : dit envisager une OPA volontaire sur Belgium

02/12/2020 | 22:05
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PARIS, 2 décembre (Reuters) - Orange annonce mercredi:

* ENVISAGER UNE OFFRE PUBLIQUE DACQUISITION VOLONTAIRE CONDITIONNELLE SUR ORANGE BELGIUM

* L'OPA VOLONTAIRE CONDITIONNELLE PORTERA SUR LENSEMBLE DES ACTIONS DORANGE BELGIUM QUORANGE NE DÉTIENT PAS ENCORE

* SI LES CONDITIONS SONT RÉUNIES, ORANGE SA ENVISAGERA UNE RADIATION ÉVENTUELLE DES ACTIONS DORANGE BELGIUM QUI SONT ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ DEURONEXT BRUSSELS

* LOFFRE SERAIT UNE OFFRE EN ESPÈCES, SANS CONDITION DE SEUIL, FAITE AU PRIX DE 22 PAR ACTION. CE QUI REPRÉSENTE UNE PRIME DE 35,6% PAR RAPPORT AU COURS DE CLÔTURE DORANGE BELGIUM AU 2 DÉCEMBRE 2020

Texte original sur Eikon (Rédaction de Paris)


© Reuters 2020
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CA 2020 1 343 M 1 624 M -
Résultat net 2020 50,6 M 61,2 M -
Dette nette 2020 255 M 308 M -
PER 2020 18,6x
Rendement 2020 3,53%
Capitalisation 973 M 1 175 M -
VE / CA 2020 0,91x
VE / CA 2021 0,93x
Nbr Employés 1 389
Flottant 46,9%
Graphique ORANGE BELGIUM S.A.
Durée : Période :
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 21
Objectif de cours Moyen 21,10 €
Dernier Cours de Cloture 16,22 €
Ecart / Objectif Haut 78,8%
Ecart / Objectif Moyen 30,1%
Ecart / Objectif Bas -8,14%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Xavier Pichon Chief Executive Officer
Johan Deschuyffeleer Chairman
Arnaud Castille Chief Financial Officer
Stefan Slavnicu Chief Technology Officer
Javier Diaz Sagredo Chief Transformation & Digital Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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SOFTBANK CORP.-13.22%56 929
BHARTI AIRTEL LIMITED6.38%35 557
CELLNEX TELECOM, S.A.44.85%30 393
SAFARICOM PLC2.54%11 741
TELE2 AB (PUBL)-19.40%8 894
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