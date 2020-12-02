Orange Belgium S A : dit envisager une OPA volontaire sur Belgium

PARIS, 2 décembre (Reuters) - Orange annonce mercredi:
* ENVISAGER UNE OFFRE PUBLIQUE DACQUISITION VOLONTAIRE
CONDITIONNELLE SUR ORANGE BELGIUM
* L'OPA VOLONTAIRE CONDITIONNELLE PORTERA SUR LENSEMBLE DES
ACTIONS DORANGE BELGIUM QUORANGE NE DÉTIENT PAS ENCORE
* SI LES CONDITIONS SONT RÉUNIES, ORANGE SA ENVISAGERA UNE
RADIATION ÉVENTUELLE DES ACTIONS DORANGE BELGIUM QUI SONT
ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ DEURONEXT
BRUSSELS
* LOFFRE SERAIT UNE OFFRE EN ESPÈCES, SANS CONDITION DE
SEUIL,
FAITE AU PRIX DE 22 PAR ACTION. CE QUI REPRÉSENTE UNE PRIME
DE 35,6% PAR RAPPORT AU COURS DE CLÔTURE DORANGE BELGIUM AU 2
DÉCEMBRE 2020
Texte original sur Eikon
(Rédaction de Paris)