Orange Belgium S A : dit envisager une OPA volontaire sur Belgium

Données financières

EUR USD
CA 2020 1 343 M 1 624 M -
Résultat net 2020 50,6 M 61,2 M -
Dette nette 2020 255 M 308 M -
PER 2020 18,6x
Rendement 2020 3,53%
Capitalisation 973 M 1 175 M -
VE / CA 2020 0,91x
VE / CA 2021 0,93x
Nbr Employés 1 389
Flottant 46,9%

Graphique ORANGE BELGIUM S.A.

Tendances analyse technique ORANGE BELGIUM S.A.

Court Terme Moyen Terme Long Terme
Tendances Haussière Haussière Baissière

Evolution du Compte de Résultat

Consensus

Vente Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 21
Objectif de cours Moyen 21,10 €
Dernier Cours de Cloture 16,22 €
Ecart / Objectif Haut 78,8%
Ecart / Objectif Moyen 30,1%
Ecart / Objectif Bas -8,14%

Révisions de BNA

Dirigeants

Nom Titre
Xavier Pichon Chief Executive Officer
Johan Deschuyffeleer Chairman
Arnaud Castille Chief Financial Officer
Stefan Slavnicu Chief Technology Officer
Javier Diaz Sagredo Chief Transformation & Digital Officer

Secteur et Concurrence

Var. 1janv Capitalisation (M$)
ORANGE BELGIUM S.A. -22.22% 1 164
SOFTBANK CORP. -13.22% 56 929
BHARTI AIRTEL LIMITED 6.38% 35 557
CELLNEX TELECOM, S.A. 44.85% 30 393
SAFARICOM PLC 2.54% 11 741
TELE2 AB (PUBL) -19.40% 8 894