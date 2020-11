Orange Belgium S A : élargit son comité exécutif avec Isabelle Vanden Eede comme Chief Brand, Communication & CSR Officer et Bart Staelens comme Chief Transformation & Customer Experience Officer

Le conseil d'administration d'Orange Belgium a validé la nomination d'Isabelle Vanden Eede au poste de Chief Brand, Communication & CSR Officer et de Bart Staelens au poste de Chief Transformation & Customer Experience Officer, tous deux à compter du 1er décembre 2020.

Isabelle Vanden Eede, 45 ans, a 23 ans d'expérience dans le domaine du branding et de la communication. Elle a commencé sa carrière chez Ogilvy & Mather Advertising, dont elle gérait les clients télécom. Elle a continué à affiner ses compétences en communication au sein des agences VVL BBDO et Famous, avant de rejoindre Mobistar en 2010 en tant que responsable de la communication pour le marché résidentiel. Au cours des 10 dernières années, Isabelle a évolué vers le poste de Global Brand & Communication Director, responsable du rebranding de Mobistar vers Orange Belgium. Reconnue pour ses compétences stratégiques et sa grande expertise dans de nombreux domaines de la communication, elle a joué un rôle déterminant dans la croissance de la marque Orange et a ainsi contribué à la réalisation des ambitions commerciales et d'entreprise d'Orange Belgium.

Bart Staelens, 54 ans, a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des télécommunications, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il a rejoint Mobistar en 1999 et a occupé des postes techniques, marketing, stratégiques et de transformation en Belgique, mais aussi en Russie, en France et en Égypte pour le groupe Orange. Il est revenu chez Orange Belgium en février 2020 après avoir passé 3 ans au Caire en tant que directeur de la transformation pour Orange Égypte, où il était responsable de la transformation de l'entreprise. À partir de mars 2020, il a été directeur du programme 5G pour Orange Belgium et le Luxembourg. Bart a une solide expérience dans la mise en œuvre de programmes stratégiques et de transformation.

Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium, a déclaré : 'La crise Covid, qui nous touche tous, ainsi que notre économie, a néanmoins permis de révéler davantage encore le potentiel d'Orange Belgium en tant qu'acteur sociétal responsable, proche de ses clients et de ses employés. Nous continuerons à travailler sur le plan de transformation d'Orange Belgium, en mettant l'accent sur l'expérience client et l'efficacité opérationnelle, et la montée en puissance d'Orange sur le marché belge des télécommunications. Bart et Isabelle seront tous les deux essentiels pour soutenir, concevoir et réaliser nos ambitions. Je leur souhaite chaleureusement la bienvenue à bord !'

Concernant sa nomination, Isabelle Vanden Eede a déclaré 'Merci à Xavier et à tous les membres du conseil d'administration pour cette nomination. Je me réjouis de travailler encore plus étroitement avec les membres du comité exécutif. Je m'attacherai tout particulièrement à développer le plein potentiel de la marque Orange, grâce à une communication des plus efficaces, et à poursuivre le déploiement de la stratégie de RSE d'Orange. Et ainsi aider Orange Belgium à réaliser son ambitieux plan stratégique'.

Bart Staelens commente sa nouvelle fonction chez Orange Belgium : 'Je tiens à remercier le CEO et le conseil d'administration pour leur confiance et je suis heureux de rejoindre le comité exécutif. Je me réjouis de prendre mes nouvelles fonctions de Chief Transformation and Customer Experience Officer. Je suis ravi de pouvoir contribuer à la poursuite du développement de l'entreprise et ce, au bénéfice de nos clients. Avec la création de cette nouvelle fonction, Orange Belgium montre une fois de plus que le client et son expérience sont au cœur même de son existence'.