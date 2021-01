Orange Belgium S A : , élu TOP EMPLOYER pour la 10e année consécutive

Orange Belgium a été élu TOP EMPLOYER par le Top Employers Institute pour la 10e année consécutive. Cette désignation récompense les nombreux efforts consentis par Orange Belgium pour offrir à ses quelque 1.400 collaborateurs un environnement de travail numérique agréable.

Le Top Employers Institute a publié aujourd'hui les résultats de son enquête annuelle, qui passe au crible de nombreux employeurs belges et analyse en profondeur les conditions de travail qu'ils offrent. Orange Belgium a une fois de plus obtenu d'excellentes notes, ce qui a valu à l'opérateur télécom d'être élu TOP EMPLOYER pour la 10e année consécutive.

Isabel Carrion, Chief People Officer chez Orange Belgium : 'Nous sommes fiers de cette distinction, qui récompense la qualité de l'environnement de travail que nous offrons, ainsi que notre volonté d'améliorer constamment notre approche et nos processus afin de devenir un employeur encore meilleur. Si la pandémie de Covid19 a profondément perturbé et compliqué l'année 2020, nous avons tout mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos collaborateurs et pour gérer le passage au télétravail à temps plein, ainsi que la fermeture temporaire de nos shops. Mais nous sommes allés plus loin en offrant à nos collaborateurs un maximum d'informations et de soutien et en sondant régulièrement leur état d'esprit via des enquêtes, ce qui nous a permis d'identifier des points d'action pour mieux les soutenir. Nous tenons surtout à remercier tous nos employés pour les efforts inlassables qu'ils ont déployés pour traverser la crise, au profit de nos clients et de la société dans son ensemble en cette année très particulière. Ils sont véritablement le plus grand atout de cette entreprise et nos meilleurs ambassadeurs, grâce à leur fierté de faire partie de notre aventure.'

Le Top Employers Institute est un organisme indépendant qui évalue les conditions de travail d'employeur par rapport à la norme internationale. Seuls les employeurs de premier ordre peuvent donc prétendre à la certification Top Employer. La certification prend en compte divers critères : stratégie de gestion des talents, planification des effectifs, Intégration des nouveaux collaborateurs, formation et développement, gestion des performances, développement du leadership, gestion des carrières et des successions, rémunération et avantages, culture.