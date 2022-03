Orange Belgium S A : 'engage pour un marché des smartphones plus durable en étant le premier opérateur en Belgique à lancer l'Eco Rating pour les appareils, ainsi que le nouveau programme global, Re

Orange Belgium s'engage à agir en tant qu'opérateur responsable et à promouvoir les pratiques les plus durables. À cet égard, l'opérateur lance l'Eco Rating, un label offrant des informations clés aux clients concernant le score de durabilité des appareils afin de les aider à faire des choix éclairés. Orange Belgium s'apprête également à lancer un tout nouveau programme global afin de consolider ses diverses initiatives : Re, pour Reparation, Reconditionné, Recyclage and Reprise (ce dernier également connu sous le nom du programme BuyBack, connaissant un grand succès déjà).

L'Eco Rating, qu'Orange Belgium inclura progressivement dans toutes ses communications, aidera les consommateurs à identifier et à comparer les téléphones mobiles les plus durables, tout en encourageant les fournisseurs à réduire l'impact environnemental de leurs appareils. L'initiative Eco Rating a été créée conjointement par Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company et Vodafone dans le but de fournir des informations cohérentes et précises au grand public sur l'impact environnemental de la production, de l'utilisation, du transport et de l'élimination des smartphones et des téléphones fixes. Orange Belgium est le premier opérateur à déployer cet outil en Belgique.

À l'issue d'une évaluation détaillée, chaque appareil de téléphonie mobile se verra attribuer une note Eco Rating sur un maximum de 100 pour illustrer sa performance environnementale, tout au long de son cycle de vie. Le label Eco Rating mettra également en évidence cinq aspects clés concernant l'empreinte écologique des appareils mobiles, en fournissant des informations sur la durabilité, la réparabilité, la recyclabilité, l'efficacité climatique et l'efficacité des ressources.

Reparation - Reconditionné - Recyclage - Reprise

Pour uniformiser toutes ses initiatives, Orange Belgium lance également un nouveau programme global : Re, s'articulant autour de 4 piliers :

Re paration: chaque boutique Orange Belgium propose un service de réparation pour aider les clients à conserver leur appareil plus longtemps. Problèmes de batterie, écrans cassés, Orange Belgium répare le téléphone de ses clients et prolonge ainsi sa durée de vie.

paration: chaque boutique Orange Belgium propose un service de réparation pour aider les clients à conserver leur appareil plus longtemps. Problèmes de batterie, écrans cassés, Orange Belgium répare le téléphone de ses clients et prolonge ainsi sa durée de vie. Re conditionné: l'opérateur offre une seconde vie aux appareils par la vente de smartphones remis à neuf. Choisir un téléphone mobile reconditionné, c'est limiter son impact environnemental tout en acquérant un appareil comme neuf à moindre coût. Un téléphone mobile reconditionné = 30 kg de CO2 évités.

conditionné: l'opérateur offre une seconde vie aux appareils par la vente de smartphones remis à neuf. Choisir un téléphone mobile reconditionné, c'est limiter son impact environnemental tout en acquérant un appareil comme neuf à moindre coût. Un téléphone mobile reconditionné = 30 kg de CO2 évités. Re cyclage: les téléphones mobiles non réutilisables sont recyclés et leurs métaux récupérés. Orange s'engage également à effacer les données personnelles avant de recycler le mobile d'un client.

cyclage: les téléphones mobiles non réutilisables sont recyclés et leurs métaux récupérés. Orange s'engage également à effacer les données personnelles avant de recycler le mobile d'un client. Reprise (anciennement connu sous le nom du programme BuyBack) : un programme qui permet aux clients d'apporter leurs anciens appareils dans une boutique Orange et de se voir offrir un bon d'achat entre 2€ et 500€ en fonction de la valeur résiduelle de l'appareil. Dans 60% des cas, les appareils sont réutilisés ou remis à neuf, tandis que les 40% restants sont recyclés.

La collecte de vieux appareils a augmenté de près de 200 % en 2021.

Grâce à une communication accrue sur cette offre, Orange Belgium a collecté plus de 22 000 appareils en 2021, soit près de trois fois plus qu'en 2020.

Pour chaque appareil se retrouvant dans le programme BuyBack d'Orange, Orange Belgium verse 2 euros au programme de protection de l'environnement Natagora/Natuurpunt. En 2021, 2 hectares d'arbres ont ainsi été plantés.

Isabelle Vanden Eede, Chief Communication, Brand and CSR Officer d'Orange Belgium : "Notre engagement en faveur du développement durable n'est pas un vain mot. Notre ambition est de donner à nos clients la possibilité de faire des choix éclairés en ce qui concerne les appareils qu'ils achètent et leur impact sur l'environnement. L'initiative n'en est que plus impactante étant donné qu'elle est déployée par des opérateurs dans plus de 20 pays. Associé à notre nouveau programme Re, qui met en avant les pratiques les plus durables sur le marché des smartphones, l'Eco Rating est une preuve majeure de la manière dont un opérateur peut réellement faire la différence."