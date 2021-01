Orange Belgium S A : invite les investisseurs et les analystes à prendre part à la conférence en ligne et/ou téléphonique organisée le 5 février 2021 dans le cadre de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020

Orange Belgium Group communiquera ses résultats pour le quatrième trimestre et de l'exercice 2020 le vendredi 5 février à 07h00 CET.

L'équipe Relations Investisseurs d'Orange Belgium a le plaisir d'inviter les investisseurs et les analystes à prendre part à la conférence en ligne et/ou téléphonique donnée par:

Xavier Pichon, CEO

Arnaud Castille, CFO

Koen Van Mol, Directeur Relations Investisseurs

La conférence débutera à 14h00 CET (13h00 UK / 8h00 EST). Pour prendre part à la conférence en ligne, veuillez-vous enregistrer via le lien : Orange Belgium FY 2020 results.

Si vous souhaitez ne prendre part qu'à la conférence téléphonique, veuillez vous enregistrer via le même lien, où vous trouverez toutes les informations utiles.

L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible après la conférence et pourra être téléchargé depuis notre site internet. Vous trouverez le lien d'accès à l'enregistrement sur le site web ci-dessous.

Le communiqué de presse relatif aux résultats du quatrième trimestre et l'exercice 2020, la présentation pour les roadshows et le toolkit des résultats seront également disponibles le vendredi 5 février sur la page financière de notre site internet : https://corporate.orange.be/fr/informations-financi%C3%A8res/r%C3%A9sultats-financiers.

Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur les marchés belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Luxembourg.

En tant qu'acteur convergent, nous fournissons des services de télécommunications mobiles, d'internet et de télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Notre réseau mobile ultra-performant dispose des technologies 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l'objet d'investissements permanents. Nous sommes également un opérateur 'Wholesale' et proposons l'accès à nos infrastructures et services à des partenaires.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l'un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l'accès internet et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.

Orange Belgium est coté à la Bourse de Bruxelles (OBEL).

Pour plus d'informations: corporate.orange.be, www.orange.be ou pour nous suivre sur Twitter : @pressOrangeBe.

Contact investisseurs

Koen Van Mol - koen.vanmol@orange.com - +32 (0) 495 55 14 99

Ana Castaño - ana.castanolopez@orange.com - +32 (0) 468 46 95 31

ir@orange.be

Contacts presse

Younes Al Bouchouari - younes.albouchouari@orange.be - +32 (0)477 69 87 73

press@orange.be