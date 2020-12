Orange Belgium S A : lance Crowdsurfer, une application mobile qui permet aux utilisateurs de consulter en temps réel l'affluence dans toute la Belgique afin d'éviter les endroits fréquentés lors de leurs achats de fin d'année de dernière minute

Dans le cadre d'un partenariat unique avec l'entreprise de création audiovisuelle et d'événementiel acTVty et le groupe technologique Cronos, Orange Belgium lance aujourd'hui une nouvelle application mobile qui affiche en temps réel l'affluence dans toute la Belgique. L'opérateur exploite ainsi l'expérience qu'il a engrangée dans le domaine de l'anonymisation des données des clients à l'échelle nationale pour concevoir une carte thermique simple et complète représentant la densité de la foule.

A quelques jours de Noël et de la nouvelle année, de nombreux consommateurs se ruent encore dans les commerces pour faire leurs achats de dernière minute. Mais ils veulent se déplacer de la manière la plus sûre possible, en évitant la foule et en respectant les mesures sanitaires partout. Orange Belgium et ses partenaires ont répondu à ce besoin urgent en lançant une application mobile gratuite qui fournit des informations sur la fréquentation aux quatre coins du pays, quelques mois après avoir déjà fourni ce type d'informations via l'app YouFlanders.

L'anonymisation et l'agrégation du nombre de connexions mobiles au réseau d'Orange Belgium permet d'extrapoler le résultat à tous les utilisateurs mobiles de tous les réseaux de cette zone et de convertir le résultat en un code couleur simple, du 'rouge' (zone très fréquentée) au 'vert' (zone calme et peu animée). A l'instar de certaines applications météo, l'analyse se fait en temps quasiment réel, car l'information parvient avec un retard de 5 minutes maximum.

La couleur de densité d'une zone est calculée sur la base du nombre moyen de connexions mobiles au cours des 30 dernières minutes, par rapport à la densité maximale enregistrée depuis juin 2020. A noter également : comme Crowdsurfer ne s'appuie pas sur les données générées par l'application, le service n'a pas besoin d'un grand nombre d'utilisateurs pour générer des données pertinentes. L'application respecte, par ailleurs, la vie privée de ses utilisateurs puisqu'elle se contente de signaler le nombre de smartphones connectés dans une zone.

Cette version de Crowdsurfer est la première et permet déjà aux utilisateurs de consulter la fréquentation d'une zone afin de planifier leurs activités en toute sécurité. L'app mobile permet aux citoyens de reprendre le contrôle de leur sécurité dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid19 en leur évitant de se rendre dans des zones surpeuplées sans le savoir au préalable. Dans les mois à venir, Orange Belgium, Cronos et acTVty entendent développer et affiner la solution en proposant des prévisions de la fréquentation à des moments précis de la journée et en agrégeant de nouvelles sources de données et de nouveaux compteurs dans les villes, les zones touristiques, les parcs à thème... en vue d'améliorer la granularité des prévisions.

L'app Crowdsurfer respecte totalement les réglementations en vigueur en matière de protection de la vie privée, car elle repose sur les données de trafic du réseau d'Orange Belgium. Pour faire simple, l'app n'envoie aucune information provenant de l'utilisateur. Les sources destinées à l'analyse sont agrégées, anonymisées à la source et filtrées par des algorithmes spécifiques afin de garantir à tout moment le respect de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.

Werner De Laet, Chief Enterprise, Innovation and Wholesale Officer d'Orange Belgium : 'Un usage judicieux de la technologie peut aider à surmonter les défis sociétaux et l'app Crowdsurfer l'illustre parfaitement. En plus d'utiliser les informations de notre réseau pour éviter les grands rassemblements, nous rendons aux consommateurs le pouvoir d'utiliser les informations qu'ils nous fournissent, tout en restant fermement attachés à la protection de leur vie privée. De plus, nous pensons que ce type d'outil s'avérera utile pour la lutte contre la pandémie de Covid19, mais aussi pour de nombreuses autres applications à l'avenir.'

Sam Bambust, Managing Partner de Cronos, ajoute : 'Chez Cronos, nous nous engageons à toujours rechercher des opportunités pour améliorer la vie quotidienne des consommateurs. D'autant plus en cette période inédite. Un changement significatif ne peut pas trouver son origine uniquement dans de bonnes idées et intentions. Raison pour laquelle nos penseurs, nos doers et les techies de Cronos ont été heureux de s'associer à un projet qui contribuerait clairement à un avenir meilleur et plus sûr'.

Abe Wouters, associé directeur d'acTVty NV, déclare : 'De la même manière que nous voulons connaître la météo en sortant de chez nous, les informations sur la densité de population devraient faire partie de notre connaissance générale du monde qui nous entoure. Nous voulons donc mettre ces connaissances à la portée de tous et nous pouvons y parvenir, grâce à la collaboration avec Orange Belgium, sans avoir à sacrifier la moindre liberté personnelle ou la vie privée'.