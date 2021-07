Orange Belgium S A : lance #TousSolidaires et transforme ses >100 boutiques en points de collecte pour réunir toutes sortes de produits de première nécessité afin d'aider les gens dans le besoin

Les fortes inondations perturbent largement la vie de nombreux citoyens belges et, en tant qu'opérateur responsable, Orange Belgium entend faire sa part non seulement pour maintenir (et rétablir si nécessaire) la connectivité dans les zones touchées, mais aussi pour aider les familles dans le besoin. C'est pourquoi, à partir de demain 17/07/2021, Orange Belgium transforme ses >100 boutiques en points de collecte où chacun peut déposer des objets pour aider les personnes ayant perdu leur habitat.

Les clients touchés par les fortes pluies recevront également 5 Go de données mobiles pour les aider à s'occuper de tous les aspects pratiques de la reconstruction de leur maison et à contacter leurs proches.

Les boutiques Orange deviennent des points de collecte pour aider les personnes dans le besoin #TousSolidaires

Orange Belgium, en tant que fournisseur de services critiques, porte sa responsabilité sociale à un niveau supérieur avec des initiatives significatives pour aider ses clients et les citoyens belges en général, touchés par les inondations. En plus de l'assistance téléphonique qu'Orange Belgium fournit évidemment pour aider ses clients à réparer leurs appareils endommagés et leurs services déconnectés en raison des coupures de courant et des inondations, les habitants de tout le pays peuvent apporter une liste d'articles de première nécessité dans n'importe quelle boutique Orange à partir du samedi 17 juillet, soit : couvertures, vêtements, produits hygiéniques, mais aussi produits spécifiques pour bébés et nourriture pour animaux. Ces articles seront ensuite distribués aux organisations locales qui aideront les familles dans le besoin.

Orange Belgium apporte le même soutien matériel aux membres de son équipe qui ont été gravement touchés par les inondations.

Les clients impactés bénéficient également de 5 Go supplémentaires de données mobiles. Entre aujourd'hui et le 1er aout, les clients recevront un message d'information et pourront ensuite échanger leur de 5GB via leur application MyOrange. Aucune autre action n'est requise de leur part ; il n'est donc pas nécessaire d'appeler le service clientèle.

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer d'Orange Belgium, commente : 'C'est notre rôle d'aider les gens à rester connectés en ces temps difficiles. Mais nous avons ressenti le besoin d'aller plus loin, en accordant gratuitement des données supplémentaires à nos clients touchés, mais aussi en soutenant des actions d'aide spécifique nécessaire. #TousSolidaires en est un excellent exemple.'

Les techniciens d'Orange Belgium travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour maintenir (et rétablir) la connectivité

Les réseaux mobile et fixe d'Orange Belgium ont été partiellement affectés, notamment dans les régions de Liège et de Verviers et dans les communes d'Eupen, Raeren, Rochefort Marche et Famenne. La priorité est de stabiliser la situation et de rétablir les services aussi rapidement que possible, étant donné les conditions difficiles causées par les coupures de courant et les inondations. Lorsque les infrastructures sont accessibles, les équipes techniques sont sur place pour tenter de rétablir la situation. Les rendez-vous avec les techniciens et l'ouverture de certaines boutiques Orange peuvent également être affectés. Tous les représentants des boutiques Orange dans la zone impactée sont sains et saufs. Orange Belgique suit de près la situation, en collaboration avec l'IBPT et le Centre de crise fédéral, et ses techniciens se tiennent prêts jour et nuit à rétablir les services si nécessaire.