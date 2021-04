Orange Belgium S A : Iristick, OTIV et MyPitch rejoignent la 4e saison du programme d'accélération de start-up Orange Fab

Malgré un contexte complexe, Orange Belgium va de l'avant avec Orange Fab, son programme d'accélération pour les start-up. Après une présélection approfondie et une présentation des projets, Iristick, OTIV et MyPitch rejoindront la 4e saison du programme afin d'innover sur des applications 5G dans le cadre du réseau du Groupe Orange et de ses 18 Orange Fabs à travers le monde.

Orange Belgium s'engage résolument à soutenir l'entrepreneuriat et poursuit donc son travail avec Orange Fab, son programme d'accélération pour les start-up, lancé en 2017.

Cette année, malgré un contexte rendu complexe par la pandémie de Covid-19 et les obligations actuelles en matière de télétravail, Orange Belgium a reçu pas moins de 45 candidatures pour la 4e saison du programme Orange Fab.

Le thème de cette édition : la 5G et comment ces start-up et Orange Belgium pourraient co-innover sur des applications pertinentes de cette technologie pour les consommateurs et les entreprises. Après une première sélection, 11 candidats ont eu l'occasion de proposer leur projet à des experts internes, ce qui a abouti à la sélection de 5 projets, qui ont été présentés à un jury de haut niveau composé de membres du Comité de direction d'Orange Belgium.

Les projets suivants ont finalement été retenus :

Iristick crée des lunettes industrielles intelligentes pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Les capacités de faible latence de la 5G seront un catalyseur clé pour le secteur des lunettes intelligentes.

OTIV vise à accroître la sécurité et l'efficacité des véhicules ferroviaires grâce à la technologie de conduite autonome. Grâce à la 5G, la mobilité autonome atteindra son plein potentiel en rendant les communications critiques instantanées.

MyPitch est une communauté footballistique fondée sur les données. Sa technologie permet aux joueurs de suivre les données relatives à leur condition physique et aux événements sur le terrain. La 5G permettra à MyPitch de collecter et partager davantage de données sur les joueurs grâce à une bande passante plus élevée.

Les trois équipes participeront d'abord à un atelier en ligne pour définir, avec les experts et les business units d'Orange Belgium, un projet de co-innovation sur lequel elles travailleront pendant les 4 à 6 prochains mois, l'objectif étant de parvenir à un Proof Of Concept. Au cours de ce processus, les start-up bénéficieront de nombreux apports utiles, tels que le mentorat de membres du Comité de direction, l'accès au réseau de clients B2B d'Orange Belgium, des études de marché et des opportunités d'internationalisation dans le cadre global de l'écosystème Orange Fab (18 Fabs dans le monde).

Le programme Orange Fab a déjà soutenu différentes success-stories, dont le fournisseur de solutions de parking intelligentes CommuniThings, désormais partenaire de confiance d'Orange Belgium, qui a lancé son service innovant dans de nombreuses villes belges, mais aussi à l'étranger. Epinglons aussi les succès obtenus par Emailtree, dont la solution permettant d'automatiser la réponse aux e-mails des clients grâce à l'IA a été mise en œuvre par Orange au Luxembourg.

Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium : « Orange Belgium croit fermement à la valeur ajoutée de l'écosystème des start-up et nous avons été impressionnés par la qualité des projets qui nous ont été présentés. Nous encourageons vivement ce type d'innovation ouverte, en travaillant avec des start-up, afin d'accroître nos capacités d'innovation et d'accélérer les parcours numériques de nos clients. La création de partenariats avec des start-up dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant s'est avérée être la bonne approche, comme en témoignent les success-stories précédentes. Nous sommes convaincus que ces nouveaux partenaires suivront la même voie. »

Etay Oren, CEO de CommuniThings : « Ce fut une expérience exceptionnelle ! Tout le monde y a participé avec un esprit ouvert, en essayant d'identifier nos forces complémentaires pour aborder le marché ensemble. Nous avons combiné notre offre IoT avec la force de vente d'Orange. Ce fut une expérience très enrichissante pour nous et pour Orange, qui nous a permis d'ouvrir la voie à une coopération continue, comme c'est encore le cas aujourd'hui. »

Casius Morea, CEO d'Emailtree : « La rencontre d'une entreprise et d'une équipe comme Orange, au moment où nous avons commencé à passer à l'échelle supérieure, a été notre 'chance d'une vie' ! Nous sommes en production depuis 2 ans et nous continuons à co-construire et à appliquer immédiatement les résultats de ce travail commun. En travaillant ensemble, la seule chose qui compte est la satisfaction de l'agent et du client. Notre plateforme combine les capacités humaines et l'IA pour atteindre une véritable automatisation du service client. Lorsque toutes les équipes vont dans le même sens, la notion fournisseur/client n'existe plus. Nous nous concentrons sur la façon d'adapter l'UX/UI, d'industrialiser la solution, tout en gagnant en maturité. Le partenariat fort que nous construisons ainsi, sert chaque jour d'exemple aux autres entités Orange dans différents pays.»