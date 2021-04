Orange Belgium S A : La SNCB choisit à nouveau Orange Belgium pour ses services IoT et sa connectivité

Orange Belgium a à nouveau remporté l'appel d'offres pour un contrat de télécommunications à grande échelle avec la SNCB, la société nationale des chemins de fer. L'opérateur fournira la connectivité à environ 13 000 collaborateurs et 11 000 appareils connectés : des smartphones et tablettes des accompagnateurs de train aux conducteurs, en passant par les écrans, les distributeurs et les solutions de parking intelligentes.

Avec plus de 900.000 passagers transportés chaque jour (hors période covid), la SNCB est un acteur de premier plan sur la voie de la mobilité verte en Belgique. Elle doit relever de nombreux défis opérationnels et de connectivité pour assurer la sécurité et la qualité de ses services. Depuis 2004, l'opérateur public des chemins de fer en Belgique s'appuie sur le réseau d'Orange Belgium et sur son expérience en la matière, et a décidé de renouveler ce contrat pour les 8 prochaines années.

Orange Belgium fournira donc des services de connectivité fixe et mobile à environ 13 000 collaborateurs, ainsi qu'aux nombreux bureaux dont la SNCB dispose dans tout le pays, ce qui se traduira par d'énormes volumes mensuels : plus de 500 000 minutes d'appels, 2,2 millions de SMS et plus de 15 TB de données. Et ces chiffres ne feront qu'augmenter.

Mais le partenariat ne se limite pas aux services de connectivité. Orange Belgium fournit, en effet, le réseau nécessaire au fonctionnement des nombreux objets connectés au sein de la SNCB, notamment les tablettes et les montres connectées utilisées à bord pour suivre l'horaire du train, rester en contact étroit avec le conducteur ou vendre des billets aux clients, entre autres.

Toutes les locomotives exploitées par la SNCB sont également équipées de puces qui garantissent un suivi et un traçage du matériel 24 h/24. L'opérateur est donc constamment informé de la position de sa flotte de trains, en temps réel, mais aussi des manœuvres en cours et des incidents potentiels qu'ils connaissent, le tout afin d'assurer l'efficacité et la sécurité des opérations.

De nombreux autres objets et outils reposent également sur la technologie d'Orange Belgium, comme les distributeurs dans les ateliers, les écrans qui fournissent des informations aux voyageurs dans les trains, les capteurs destinés à la maintenance proactive ou les solutions de gestion intelligente des parkings…

Werner De Laet, Chief B2B, Wholesale and Innovation Officer chez Orange Belgium : 'Nous sommes très fiers de pouvoir poursuivre l'excellent travail réalisé jusqu'à présent dans le cadre des défis de connectivité que rencontre la SNCB. Le renouvellement du contrat confirme la confiance qui règne entre les deux entreprises et ouvre la porte à de nouveaux projets basés sur l'expérience d'Orange Belgium dans de nombreux domaines clés tels que l'IoT, l'analyse de données et, prochainement, l'utilisation B2B de la technologie 5G.'