Orange Belgium S A : VisitWallonia et Orange Belgium mettent en place un service de mesure en temps réel de la fréquentation des sites touristiques de Wallonie

VisitWallonia et Orange Belgium déploieront durant les prochains mois un outil innovant permettant à quiconque le souhaite de s'informer en temps réel de la fréquentation dans les différentes zones touristiques de Wallonie. L'objectif, après une première phase de tests : permettre aux citoyens et touristes de profiter en toute sérénité des sites touristiques wallons.L'outil sera mis gratuitement à la disposition de la population durant la saison estivale afin qu'elle puisse planifier au mieux ses visites et déplacements en profitant des zones moins fréquentées.

Fort de son expérience dans la mesure de fréquentation et de densité de population, notamment lors d'événements tels que la Foire du Midi à Bruxelles, et après le lancement d'une première application gratuite à la fin de l'année 2020, Orange Belgium a conclu un accord avec les autorités wallonnes autour du lancement d'une solution innovante, qui permettra à quiconque le souhaite d'accéder en temps réel à des informations sur le niveau de fréquentation et la densité de population dans les principales zones touristiques wallonnes.

L'outil fonctionne sur base de l'anonymisation et l'agrégation du nombre de connexions mobiles au réseau d'Orange Belgium dans une zone définie. Cette mesure permet d'extrapoler le résultat à tous les utilisateurs mobiles de tous les réseaux de cette zone et de convertir le résultat en un code couleur simple, du 'rouge' (zone très fréquentée) au 'vert' (zone calme et peu animée). La couleur de densité d'une zone est calculée sur la base du nombre moyen de connexions mobiles au cours des 30 dernières minutes, comparée de façon dynamique avec des mesures précédentes. Remarque importante : l'outil respecte strictement la vie privée des citoyens puisqu'aucune donnée personnelle n'est collectée pour son fonctionnement, et que les résultats des mesures de fréquentation sont systématiquement agrégés.

Lors d'une première phase, VisitWallonia, les autorités wallonnes et Orange Belgium profiteront du début de la période de vacances estivales pour tester l'outil afin d'en affiner les résultats et d'améliorer ses fonctionnalités. Son lancement effectif interviendra par la suite, au cours de l'été 2021. Le partenariat entre les autorités wallonnes et Orange Belgium s'inscrit dans le cadre de l'accord ToP, qui vise à stimuler les investissements des opérateurs dans la couverture et la transition numérique de la Région wallonne.

Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium : « Nous sommes particulièrement ravis de pouvoir collaborer avec les autorités wallonnes autour de ce projet, qui permet d'exploiter un levier technologique pour améliorer la sécurité et le confort des citoyens, tout en soutenant l'activité du secteur touristique wallon. Cette collaboration illustre parfaitement l'un de nos principaux credo : un usage responsable et intelligent de la technologie peut nous aider à relever des défis sociétaux. »

Benoit Hucq, Directeur général de l'Agence du Numérique : « Cette initiative démontre une fois de plus les opportunités offertes par les technologies numériques pour tous les secteurs économiques de la Wallonie, et notamment le tourisme. Cette application permet d'envisager la réouverture des attractions touristiques tout en garantissant la sécurité sanitaire des visiteurs. Résultat concret de l'accord ToP (Tax on Pylons) entre le Gouvernement Wallon et les opérateurs, elle est symbolique de l'ambition de Digital Wallonia de faire de notre Région un territoire connecté et intelligent. »

Valérie de Bue, Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière : « C'est une première initiative qui s'inscrit dans la volonté de la Wallonie de renforcer la digitalisation du secteur du tourisme afin de répondre aux besoins et aux attentes d'une clientèle toujours plus connectée.»