Orange Belgium S A : va déployer des pilotes ‘fiber-to-the-premise' ouverts passifs à Bruxelles

Orange Belgium investit dans le déploiement de pilotes 'fiber-to-the-premise' (ou 'FTTP') à Bruxelles. Le déploiement commencera à Evere et Ixelles, où 15.000 habitants et entreprises auront la possibilité de bénéficier d'un réseau de fibre optique ouvert et durable permettant des vitesses multi-gigabits. Orange Belgium bénéficiera des compétences pointues et de l'expérience du Groupe Orange pour fournir une nouvelle génération de réseaux ouverts de fibre optique, accessibles au niveau passif, à tous les opérateurs de télécommunications intéressés, qui pourront s'y connecter et s'appuyer sur leurs propres équipements de réseau actifs. Orange Belgium a l'intention de tirer parti des synergies avec les actifs et les partenaires locaux pour contribuer aux ambitions économiques et digitales de la région

Grâce à la vaste expérience et à l'indiscutable leadership technologique et commercial d'Orange en matière de fibre optique en Europe, Orange Belgium a choisi de déployer ce réseau sur la base d'un modèle entièrement ouvert accordant à tout opérateur télécom intéressé un accès passif à l'infrastructure. Ce modèle est le seul capable de garantir les principes de non-discrimination et d'indépendance permettant aux opérateurs de proposer à leurs clients des offres différenciées. Ce modèle a été déployé avec succès dans d'autres pays et permet d'accélérer les investissements et de réduire les prix pour les utilisateurs finaux, car plusieurs opérateurs télécoms partagent la même infrastructure de fibre passive.

Un modèle ouvert stimule, par ailleurs, la concurrence et l'innovation, dans la mesure où chaque opérateur, à son propre rythme peut s'appuyer sur son propre équipement de réseau actif, ce qui lui donne la possibilité de proposer différents standards (GPON 2.5 Gbps, XS-GPON 10 Gbps, P2P 1/10/100/100Gbps Ethernet aujourd'hui, et tout standard futur tel que le HS-PON 50Gbps etc…), qualités de service, équipements pour les clients ainsi que des niveaux de prix différenciés, au bénéfice des consommateurs.

Cette infrastructure de fibre optique sera déployée et exploitée par Orange Belgium, grâce notamment à l'expérience de l'Orange Innovation Lab dans la construction de réseaux du futur, optimisés grâce à l'automatisation et l'intelligence artificielle. Elle sera ouverte à tous les opérateurs télécoms intéressés à des conditions justes et raisonnables. Les opérateurs de télécommunications pourront connecter leur propre équipement actif au réseau ouvert ou s'appuyer sur celui d'autres opérateurs, comme celui d'Orange Belgium.

Un réseau 'fiber-to-the-premise' permettra aux habitants et aux entreprises de bénéficier d'une expérience optimale avec des vitesses multi-gigabits et de la bande passante symétriques, ouvrant la voie aux applications futures. Des besoins actuels des travailleurs/étudiants en colocation en matière de vidéoconférence au streaming vidéo UHD ou aux applications de réalité virtuelle et augmentée en plein essor, le champ d'application est immense et un élément clé pour le développement économique de la région. Ce modèle innovant réduit en outre les inconvénients provoqués par le déploiement pour les citoyens, puisqu'une opération permet directement aux consommateurs de faire leur choix entre plusieurs fournisseurs différents. Ce modèle est également globalement plus efficace en termes de consommation énergétique. Orange Belgium travaillera en étroite collaboration avec les acteurs locaux pour tirer parti au maximum des infrastructures préexistantes.

Avec le projet pilote à Bruxelles, Orange Belgium entend répondre à l'appel de la Région de Bruxelles-Capitale désireuse de monétiser ses actifs en fibre optique. Orange Belgium démontrera la pertinence et l'efficacité environnementale et urbanistique d'un déploiement d'un unique réseau de fibre optique ouvert et partagé avec tous les opérateurs, réalisé en collaboration avec les autorités locales et les acteurs locaux afin de contribuer au développement économique et digital de la région.

Si ce projet de déploiement ne concerne qu'Evere et Ixelles dans une première phase, Orange Belgium pourrait l'étendre ensuite à d'autres communes comme Schaerbeek.

Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium : 'Pour concrétiser nos ambitions en matière de connectivité convergente et fixe, Orange Belgium s'appuiera sur la riche expérience du Groupe Orange en matière de déploiement de fibre (plus de 49 millions de connexions au niveau européen) pour lancer ce projet pilote de réseau de fibre optique ouvert passif. Cela permettra aux opérateurs télécoms de commercialiser des offres et des services différenciés sur un marché équitable. Cette initiative favorisera l'innovation et une concurrence loyale au bénéfice des clients et contribuera au développement économique des Régions en Belgique. '

Ridouane Chahid, bourgmestre d'Evere : « Nous sommes ravis de voir Orange Belgium investir concrètement dans le déploiement de la fibre dans notre commune. Outre le fait que ce projet améliorera la connectivité de nos concitoyens avec une technologie parée pour le futur, la démarche d'ouverture de leur modèle et de collaboration avec les autorités et d'autres partenaires locaux nous réjouit. Une excellente nouvelle pour notre ambition de faire d'Evere une commune connectée, intelligente et attractive, tant pour les Everois.es que pour le monde des entreprises. »

Christos Doulkeridis, bourgmestre d'Ixelles : « La fibre optique est clairement une technologie d'avenir, et un levier pour le développement technologique et économique de notre commune. C'est donc une excellente nouvelle qu'Orange Belgium décide d'investir dans ce déploiement local, d'autant que l'approche ouverte et collaborative que l'opérateur défend permettra de limiter l'impact environnemental du déploiement et engendrera des économies en matière de consommation énergétique du réseau. Ce qui correspond à la manière que nous avons, à Ixelles, d'imaginer le progrès technologique : raisonné, collaboratif et durable. »

Bernard Clerfayt, ministre de l'Emploi, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux : 'Je veux inscrire la Région bruxelloise comme une ville moderne et connectée, je me réjouis donc de voir Orange Belgium s'intéresser, à son tour, à la fibre optique. Nous sommes déjà très exigeants en matière de transmission de données. Et la fibre, c'est ce qui se fait de mieux dans ce domaine. En permettant aux citoyens et au monde économique de bénéficier d'une technologie stable et performante, nous optons résolument pour, ensemble, faire de Bruxelles une ville intelligente. '