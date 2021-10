Orange Belgium S A : offrira environ 10 tonnes de soutien matériel aux communes touchées par les inondations de cet été

En tant qu'opérateur responsable, Orange Belgium s'est engagé à offrir son soutien aux personnes qui ont été touchées par les inondations de cet été en Belgique et qui, près de 3 mois plus tard, ont toujours besoin d'aide. L'entreprise a donc collecté un maximum d'aide matérielle : après avoir offert plus de 350 palettes de biens de première nécessité (vêtements, produits sanitaires, nourriture pour animaux), elle va maintenant offrir environ 10 tonnes de meubles, ainsi que du matériel informatique.

Après l'urgence, la reconstruction. Les communes touchées par les inondations de cet été sont confrontées à un énorme défi et ont encore besoin de toute aide disponible. Dans un premier temps, Orange Belgium s'est concentré sur le plus urgent : ses équipes ont travaillé sans relâche pour rétablir le réseau dans les zones touchées et ont offert une connectivité gratuite pour aider les victimes à rester en contact avec leurs proches et à s'organiser. Elle a également fourni des dizaines de FlyBox (modem 4G pour la connectivité fixe sans fil) aux clients privés de leur connexion fixe. En parallèle, l'opérateur a lancé une collecte massive de biens de première nécessité dans ses boutiques, qui s'est traduite par la distribution de plus de 17 tonnes de biens à des associations locales (vêtements, produits sanitaires, aliments pour animaux). Elle a également offert une connectivité mobile gratuite aux administrations locales qui avaient perdu leurs connexions fixes, afin qu'elles puissent continuer à fonctionner et à aider leurs citoyens.

Orange Belgium va désormais plus loin en offrant environ 10 tonnes de mobilier aux communes touchées : tables, sièges, armoires, fournitures de bureau qui pourront toutes être utilisées pour rénover les écoles, les administrations, ... Orange Belgique offrira également plus d'une centaine d'ordinateurs aux acteurs présents dans les zones touchées. L'attribution et la logistique seront discutées avec la Croix-Rouge afin d'optimiser le soutien aux communes impactées.

Conscient du fait que ses collaborateurs avaient également envie d'offrir leur aide, Orange Belgium a rappelé à tous ses employés qu'ils étaient autorisés à utiliser un "jour de bénévolat", ce qui signifie qu'ils peuvent prendre un jour de congé payé pour soutenir une œuvre caritative ou humanitaire, par exemple. A l'heure actuelle, plus de 15 employés ont déjà profité de cette opportunité pour apporter leur aide sur les lieux touchés par les inondations.