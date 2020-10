Orange Belgium : bien orienté après son point d'activité

23/10/2020 | 10:38

Orange Belgium s'adjuge 8% à Bruxelles, malgré la publication d'un chiffre d'affaires de 335,3 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2020, en légère baisse de 0,6% en glissement annuel et à base comparable.



L'EBITDAaL a toutefois progressé de 7,2% à 89,4 millions d'euros, porté par l'accroissement des services facturés au client et par la baisse des coûts (-3,1%), la poursuite du plan de transformation Bold Inside se traduisant par une maîtrise structurelle des coûts.



L'opérateur télécoms belge maintient ses prévisions pour l'année 2020, tablant sur une légère diminution du chiffre d'affaires, un EBITDAaL entre 310 et 330 millions d'euros, et une légère baisse de l'eCapex.



