Orange Belgium : entouré dans la perspective d'une offre

Orange Belgium s'envole de 35% à Bruxelles, après qu'Orange a indiqué envisager le lancement d'une offre publique d'acquisition volontaire au prix de 22 euros par action, offre qui serait suivie une radiation éventuelle de la cote.



L'objectif est de 'permettre à Orange Belgium de déployer plus efficacement sa stratégie de création de valeur à long terme et de réagir plus efficacement aux transformations majeures du marché belge, par une meilleure flexibilité financière', selon le groupe français.



'Le conseil d'administration d'Orange Belgium se réunira dans les meilleurs délais pour prendre connaissance et examiner le contenu de l'offre conformément aux dispositions légales', réagit l'opérateur télécoms belge.



