Orange Belgium lance la 5e édition de son programme accélérateur start-up : Orange Fab BeLux

Les inscriptions à la 5e saison du programme accélérateur de start-up Orange Fab BeLux seront ouvertes le 21 mars. Les 3 start-up sélectionnées bénéficieront de l'aide d'experts d'Orange et de l'accès au réseau de l'opérateur pendant 6 mois. L'objectif ? Instaurer un partenariat commercial à long terme avec des start-up innovantes comme OTIV, Iristick et MyPitch, les 3 lauréats de l'édition précédente. Le thème de cette année ciblera la création de nouvelles expériences (RA/RV/métavers) sur le réseau multi-gigabit d'Orange, avec un accent mis sur les nouvelles expériences de vente au détail et en magasin, le divertissement, la technologie dans le domaine du sport, la cybersécurité et les soins de santé.

Accès à un réseau multi-gigabit mondial pour les start-up du BeLux

Orange Fab est le plus grand accélérateur international de start-up. Ce programme permet aux start-up sélectionnées de recevoir l'aide d'experts d'Orange, d'accéder à des ressources en matière de réseau et de distribution, de conclure des contrats exclusifs avec les business units et les clients d'Orange, mais aussi d'accroître leur visibilité et de profiter d'opportunités uniques au sein du Groupe Orange mondial. Orange déploie des programmes accélérateurs dans 22 pays du monde, sur 4 continents. En Belgique Orange Fab a reçu 251 candidatures depuis 2016, qui ont débouché sur l'accélération de 13 start-up et la signature de 5 partenariats.

Santé et cybersécurité : des priorités supplémentaires pour 2022

Pour cette 5e édition, le programme se réinvente et propose un thème dans l'air du temps : les nouvelles expériences, avec un accent mis sur les nouvelles expériences de vente au détail et en magasin, le divertissement, la technologie dans le domaine du sport, la cybersécurité et les soins de santé. La réalité augmentée, la réalité virtuelle et le métavers seront particulièrement mis en avant pendant 6 mois et constitueront des défis que les candidats devront relever. Le tout dans le but de développer un projet d'innovation axé sur les entreprises, en collaboration avec Orange, et de proposer des expériences innovantes et inédites aux clients finaux en Belgique et au Luxembourg.

Success-stories mondiales

Le programme Orange Fab BeLux a été à l'origine de plusieurs success-stories ces 6 dernières années. CommuniThings, qui est passée par l'accélérateur lors de la première édition, a conclu plusieurs partenariats avec Orange au fil des ans, en associant son offre IoT à la force commerciale d'Orange. La start-up se développe aujourd'hui à l'international. OTIV, lauréate de la dernière saison, a rendu sa solution compatible avec la 5G en utilisant l'environnement de test d'Orange. Grâce aux conseils des experts, elle peut désormais compter sur différents partenariats au niveau européen. Iristick et MyPitch sont les deux autres start-up qui ont remporté l'édition précédente, axée sur la 5G.

"Chez Orange Fab BeLux, nous ambitionnons de bâtir des partenariats commerciaux gagnant-gagnant entre les start-up de Belgique et du Luxembourg et les acteurs de l'écosystème d'Orange", explique Werner De Laet, Chief Enterprise, Wholesale & Innovation chez Orange Belgium. "Nous aidons les start-up à relever leurs défis en leur proposant une approche personnalisée (ateliers, formations...). Nous leur donnons accès à toutes les opportunités du Groupe Orange et à nos réseaux multi-gigabit pour le fixe et le mobile : un champ d'action qui offre une multitude de perspectives. Les start-up accèdent également à des connaissances approfondies et à nos canaux de distribution. Ensemble, nous tirons parti de la portée internationale du Groupe Orange."

Informations pratiques

Les inscriptions à la 5e édition d'Orange Fab BeLux seront ouvertes du 21 mars 2022 au 20 avril 2022. L'opérateur sélectionnera ensuite 5 start-up qui participeront au concours de pitch début juin, devant un jury composé de cadres d'Orange et de spécialistes des start-up. Les lauréats bénéficieront du programme pendant 6 mois, de juin à décembre, et développeront de nouveaux projets avec les équipes d'Orange.

Pour en savoir plus, visitez le site web d'Orange Fab.