Orange Belgium lance le nouveau pack de gaming Ultra Gaming, qui permet aux gamers de bénéficier de l'offre Xbox All Access de Microsoft : une console Xbox Series S et 24 mois d'accès illimité à des centaines de jeux

Le pack 'Ultra Gaming' sera disponible dès la semaine prochaine pour les clients d'Orange Belgium grâce à un partenariat stratégique avec Microsoft. Ce pack comprend l'offre Xbox All Access : la console Xbox Series S de nouvelle génération et un abonnement de 24 mois au Xbox Game Pass Ultimate, qui comprend des centaines de jeux de haute qualité, la possibilité de découvrir les nouveautés dès le jour de leur sortie et le mode multijoueur en ligne, ainsi que 5 GB de data supplémentaire pour les abonnements Go. Ce pack gaming séduira aussi les gamers qui souhaitent explorer les avantages du cloud gaming grâce au réseau 5G rapide et fiable d'Orange. Avec ce pack, Orange Belgium et Microsoft s'associent pour offrir un accès à des jeux populaires comme Halo Infinite et Forza Horizon 5 dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate.

Les nouveaux et anciens abonnés Love d'Orange Belgium peuvent désormais bénéficier du nouveau pack gaming 'Ultra Gaming', qui permet aux joueurs de passer à la vitesse supérieure. L'offre Xbox All Access s'accompagne, en effet, de la console Xbox Series S et d'un abonnement de 24 mois au Xbox Game Pass Ultimate. Le pack gaming comprend également 5 GB de data supplémentaire pour les abonnements Go et offre ainsi aux gamers tout ce dont ils ont besoin pour passer au gaming de nouvelle génération. Cet abonnement invite les gamers à jouer à une grande variété de jeux à un prix de 24,99 € par mois pendant 24 mois, le premier mois étant gratuit (valable du 15/11 au 02/01/2023). Le pack gaming permet aux amateurs de jeux vidéo en Belgique d'explorer le vaste catalogue de jeux proposé par le Xbox Game Pass Ultimate afin de pouvoir streamer des jeux en temps réel dans le cloud. Outreces offres intéressantes, les utilisateurs bénéficient d'une connexion 5G ultrarapide, caractérisée par un très haut débit (jusqu'à 1 Gbps) dans les zones 5G en Belgique afin de garantir une expérience de jeu encore améliorée.

Grâce au Xbox Game Pass Ultimate, inclus dans le Xbox All Access, les gamers ont accès à des centaines de jeux de haute qualité sur PC, console, smartphone et tablette. L'offre comprend également le mode multijoueur en ligne et un abonnement à EA Play.

Les gamers profitent, en outre, des avantages de la vitesse 5G ultrarapide (jusqu'à 1 Gbps) dans les zones 5G, ce qui leur permet de bénéficier d'une latence réduite et de vitesses élevées. Après le succès de son 5G Demo Tour à la côte, l'été dernier, Orange Belgium poursuit le déploiement de son réseau 5G afin d'offrir aux joueurs tous les avantages d'une faible latence et d'une grande réactivité.

Christophe Dujardin, CCO d'Orange Belgium : "Nous améliorons et optimisons continuellement l'expérience 5G pour chacun. Nous sommes ravis de notre partenariat avec Microsoft, car il offre déjà à nos abonnés la possibilité de découvrir les avantages de la 5G en Belgique durant leur moment de gaming. A l'avenir, nous entendons investir davantage dans le cloud gaming, soutenu par des réseaux 5G solides et fiables. Nous développons et adaptons, par ailleurs, en permanence nos offres 5G pour améliorer l'expérience de jeu de nos clients."

Cédric Mimouni, Gaming Business Lead Western Europe chez Microsoft : "C'est un réel plaisir de collaborer avec Orange Belgium et de proposer le Xbox All Access à ses clients. Nous voulons que les joueurs aient plus de choix et de flexibilité dans leurs options d'achat. Le pack Xbox All Access permet d'obtenir facilement et à un prix abordable la console de son choix et deux ans de Xbox Game Pass Ultimate pour un prix mensuel tout compris. C'est le meilleur moyen de vivre pleinement l'expérience Xbox."