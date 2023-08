Orange County Bancorp Inc. est une société de portefeuille bancaire. La société opère par le biais de ses filiales, Orange Bank & Trust Company (la Banque) et Hudson Valley Investment Advisors, Inc. (HVIA). La Banque offre des produits et services bancaires complets pour les entreprises et les particuliers, ainsi que des services de fiducie et de gestion de patrimoine aux petites entreprises, aux entreprises du marché intermédiaire, aux administrations municipales locales et aux particuliers aisés de la région de la Lower Hudson Valley, de la zone métropolitaine de New York, du Connecticut et du New Jersey. La société offre une variété de comptes de dépôt aux entreprises et aux consommateurs, y compris une gamme complète de comptes bancaires municipaux par le biais de sa plate-forme bancaire pour les entreprises. Elle offre également une sélection de comptes de dépôt, y compris des comptes à vue (porteurs d'intérêts et non porteurs d'intérêts), des comptes de dépôt du marché monétaire, des comptes d'épargne et des certificats de dépôt. Elle offre également des services de banque privée par l'intermédiaire de la Banque, qui fournit des services de fiducie et de gestion de patrimoine.

Secteur Banques