Orange S A : Business Services réaffirme son positionnement de marque à travers une nouvelle campagne de communication

Ce positionnement est axé autour de la data, au cœur de l'expertise d'Orange Business Services



La campagne illustre l'engagement d'Orange Business Services, qui vise à créer un impact positif pour son écosystème et à être un acteur responsable vis-à-vis de la société et de l'environnement



Le film publicitaire, en rupture avec les codes du B2B, sera diffusé dès aujourd'hui en France à la télévision et en digital dans le monde entier

Orange Business Services s'est engagé dans une transformation qui s'accélère, dans le cadre du plan stratégique Engage 2025 du Groupe Orange. Entreprise mondiale de services numériques née du réseau, Orange Business Services met à profit sa double expertise lui offrant un positionnement unique dans le secteur des télécoms et du numérique, sur l'ensemble de ses géographies.

A travers cette nouvelle campagne de communication, Orange Business Services réaffirme la place inhérente de la data au cœur de son expertise, des enjeux de ses clients entreprises et plus globalement au cœur de la société. Cette campagne est portée par le slogan « We turn data into ta-da !* », qui joue sur l'inversion des syllabes pour exprimer les bénéfices de la data.

Avec cette campagne, Orange Business Services illustre sa volonté de transformer et d'exploiter de manière sécurisée le potentiel de la data et souligne son rôle de partenaire de confiance des entreprises, afin de créer avec elles un impact positif pour leur business, mais aussi pour la société et l'environnement.

Le film de la campagne, réalisé par Havas Paris, met en lumière des hommes et des femmes qui, dans leur vie quotidienne ou professionnelle, bénéficient de façon concrète du progrès apporté par les services numériques développés par Orange Business Services et ses clients. Chaque scène s'articule autour du « tadaaa » prononcé par les personnages comme un fil rouge, qui souligne l'effet d'émerveillement et de surprise procuré par la découverte des bénéfices apportés par la data.

Cette campagne lancée le 16 avril 2021 par la publication d'un manifeste se décline également dans la presse et sur les réseaux sociaux, en France et à l'international.

A l'occasion du lancement de ce film, Wassila Zitoune Dumontet, Chief Marketing and Digital Officer d'Orange Business Services déclare: « En tant qu'entreprise mondiale de services numériques née du réseau, nous mettons à profit notre double expertise pour exploiter tout le potentiel de la donnée. Nos équipes et notre écosystème s'associent pour repenser les activités de nos clients et créer avec eux un impact positif. Cette nouvelle campagne mondiale souligne notre nouvelle promesse et la valeur ajoutée que nous proposons à nos clients en libérant la puissance de la donnée, en toute sécurité. Nous avons souhaité exprimer ces messages de façon simple mais aussi audacieuse, en lien avec les codes de la marque Orange. »

Pour découvrir le film de la campagne, cliquez ici.

* Nous transformons la data en ta-da !