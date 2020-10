Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 : 65,6M - Poursuite de la forte croissance des produits de désinfection

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 : 65,6 M€

Poursuite de la forte croissance des produits de désinfection

En M€ T3 2020 T3 2019 9 mois 2020 9 mois 2019 Europe 63,3 53,0 197,2 175,7 Amérique du Nord 0,4 0,4 1,4 1,3 Asie et reste du Monde 1,9 2,6 7,3 7,7 Total 65,6 56,0 205,9 184,7 Total à PCC* 65,6 54,8 205,9 180,0

*à PCC (à périmètre et changes comparables) : en 2019, retraité des contributions des sociétés DACD et Médilis

ORAPI réalise sur le 3ème trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 65,6 M€, soit + 19,7% vs T3 2019 à PCC, portant le chiffre d’affaires sur 9 mois à 205,9 M€, en progression soutenue de + 14,4% à PCC à période comparable.

Au sein de la zone Europe, l’Europe du Sud (hors France) confirme son dynamisme, avec une hausse de 38,7% par rapport à T3 2019.

En France, la poursuite d’une demande soutenue en produits de désinfection et la réactivité industrielle du Groupe Orapi ont permis de réaliser une croissance de + 21% sur le T3 et + 12,7% depuis le début de l’exercice à PCC. Le Groupe anticipe un maintien en France de la demande accrue en produits de désinfection mais dans de moindres proportions que lors du pic de la crise sanitaire de la COVID-19 intervenu au T2 et au T3 2020.

L’Europe du Nord, essentiellement orientée sur les marchés de l’industrie et des transports fortement impactés par la crise sanitaire, enregistre au troisième trimestre un chiffre d’affaires à 3,3 M€, soit un recul des ventes de - 9,2% sur la période, à PCC.

En Amérique du Nord, les ventes régressent légèrement de - 2,3% par rapport au T3 2019, à PCC.

Au sein de la zone Asie & reste du Monde, après un ralentissement brutal de son niveau d’activité dû notamment à l’arrêt des ventes dans le secteur aérien, le chiffre d’affaires trimestriel subit une baisse de - 25,1% à PCC par rapport à 2019. L’activité bien que toujours difficile présente quelques signaux positifs à partir de septembre 2020.

Dans ce contexte porteur pour les produits ORAPI, le Groupe poursuit ses grands chantiers stratégiques et travaille comme prévu à dessiner sa prochaine feuille de route 2021-2024.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020, le jeudi 28 janvier 2021

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

